陳茂峰：美空殼公司泡沫快爆

去年新股上市的大贏家是美國和中國的交易所(當然包括香港,我可是大中華膠),五大交易所便總共集資2630億元,佔全球集資額80%。紐約交易所共集資790億元成為集資王,納斯達克以720億元居次,港交所480億元成為探花,滬交所以470億元位列梗頸四。美資公司共有353家IPO,集資1280億元,幾乎都是在美國上市;中資公司則有502家公司分別在中美五個交易所上市,共集資1270億元。

去年美國IPO主角是什麼業務都欠奉的空殼公司,整年共有248家空殼公司上市,吸納了830億元資金,佔了IPO集資額過半。空殼公司在之前10年(2010-2019)總集資額才471億元。

美國第一家空殼公司在1992年面世。空殼公司英文全名是Special Purpose Acquisition Company,俗稱為Blank Cheque/Check Company,簡稱SPAC,中文直譯是特殊目的收購公司,意譯就是空殼公司。空殼公司上市時通常每股定價10元,公司發起人在集資之後,才利用這筆資金尋找收購對象。一般來說,發起人是市場認可的併購專家,他有兩年時間尋找和完成收購,成功的話可以拿到公司20%股份作報酬。SPAC也是去年美股熱炒股份,當有收購消息,股價隨時爆升。

SPAC是美國特產,它受到香港財經界關注,其中一個原因是有小小超之稱的李澤楷伙同矽谷名人Peter Thiel(PayPal及股神投資的大數據公司Palantir Technologies創始人之一)成立了一家名為Bridgetown 的SPAC,在去年10月集資5.5億元上市,資金將用作收購東南亞的科技公司。12月時傳出Bridgetown將會收購印尼版阿里巴巴Tokopedia,Bridgetown股價便曾爆升到25.8元。

空殼公司狂熱已經引起美國業界人士及學者關注。史丹福大學法學教授Michael Klausner及其他學者有一篇名為〈A Sober Look at SPACs〉的論文,研究在2019年1月到2020年6月之間完成收購的47家空殼公司情况,分析空殼公司的投資價值。

有關論文在11月時發表,網上可以免費下載。他們研究發現,SPAC上市時每股現金10元;但到找到收購目標時,每股現金平均只剩下6.67元。而收購後1年內,空殼公司股價平均又跌了三分之一,明顯跑輸大市。學者們認為,空殼公司的設計,是不斷冲淡長線投資者的利益,只有發起人和早期套利離場投資者獲益。而且空殼公司上市及收購的成本不比IPO費用便宜。

基金公司GMO創始人之一Jeremy Grantham在12月初接受訪問時,便提出空殼公司應該定為不合法產品(SPACs should be illegal)。 Michael Klausner繼發表論文,在1月7日的《 華爾街日報》再發文〈The SPAC Bubble May Burst – and Not a Day Too Soon〉,警告空殼公司泡沫隨時爆破。相信空殼公司(SPAC)這個玩意,已經開到荼蘼。

