經濟
陳茂峰博士 峰哥EQ

陳茂峰：美空殼公司泡沫快爆

【明報專訊】2020年不但是股票投資豐收年，也是新股上市的豐收年。根據麥堅時律師事務所（Baker McKenzie）2020年IPO報告，去年全球共有1591家公司上市，集資規模共3310億元（美元．下同）。

去年新股上市的大贏家是美國和中國的交易所（當然包括香港，我可是大中華膠），五大交易所便總共集資2630億元，佔全球集資額80%。紐約交易所共集資790億元成為集資王，納斯達克以720億元居次，港交所480億元成為探花，滬交所以470億元位列梗頸四。美資公司共有353家IPO，集資1280億元，幾乎都是在美國上市；中資公司則有502家公司分別在中美五個交易所上市，共集資1270億元。

美去年共248家空殼公司上市

去年美國IPO主角是什麼業務都欠奉的空殼公司，整年共有248家空殼公司上市，吸納了830億元資金，佔了IPO集資額過半。空殼公司在之前10年（2010-2019）總集資額才471億元。

美國第一家空殼公司在1992年面世。空殼公司英文全名是Special Purpose Acquisition Company，俗稱為Blank Cheque/Check Company，簡稱SPAC，中文直譯是特殊目的收購公司，意譯就是空殼公司。空殼公司上市時通常每股定價10元，公司發起人在集資之後，才利用這筆資金尋找收購對象。一般來說，發起人是市場認可的併購專家，他有兩年時間尋找和完成收購，成功的話可以拿到公司20%股份作報酬。SPAC也是去年美股熱炒股份，當有收購消息，股價隨時爆升。

SPAC是美國特產，它受到香港財經界關注，其中一個原因是有小小超之稱的李澤楷伙同矽谷名人Peter Thiel（PayPal及股神投資的大數據公司Palantir Technologies創始人之一）成立了一家名為Bridgetown 的SPAC，在去年10月集資5.5億元上市，資金將用作收購東南亞的科技公司。12月時傳出Bridgetown將會收購印尼版阿里巴巴Tokopedia，Bridgetown股價便曾爆升到25.8元。

學者：只有早期發起人獲益

空殼公司狂熱已經引起美國業界人士及學者關注。史丹福大學法學教授Michael Klausner及其他學者有一篇名為〈A Sober Look at SPACs〉的論文，研究在2019年1月到2020年6月之間完成收購的47家空殼公司情况，分析空殼公司的投資價值。

有關論文在11月時發表，網上可以免費下載。他們研究發現，SPAC上市時每股現金10元；但到找到收購目標時，每股現金平均只剩下6.67元。而收購後1年內，空殼公司股價平均又跌了三分之一，明顯跑輸大市。學者們認為，空殼公司的設計，是不斷冲淡長線投資者的利益，只有發起人和早期套利離場投資者獲益。而且空殼公司上市及收購的成本不比IPO費用便宜。

基金公司GMO創始人之一Jeremy Grantham在12月初接受訪問時，便提出空殼公司應該定為不合法產品（SPACs should be illegal）。 Michael Klausner繼發表論文，在1月7日的《 華爾街日報》再發文〈The SPAC Bubble May Burst – and Not a Day Too Soon〉，警告空殼公司泡沫隨時爆破。相信空殼公司（SPAC）這個玩意，已經開到荼蘼。

mfchan@nobleapex.com

[陳茂峰博士 峰哥EQ]

上 / 下一篇新聞

盈富停買禁令股 中資推中移動升6% 北水淨流入破紀錄 分析料低估值股份獲捧
盈富停買禁令股 中資推中移動升6% 北水淨流入破紀錄 分析料低估值股份獲捧
Webb：盈富應即換基金管理人
Webb：盈富應即換基金管理人
積金局：3股涉強積金總資產0.2%
積金局：3股涉強積金總資產0.2%
周大福上季內地零售值按年升26%
周大福上季內地零售值按年升26%
內地通縮終結 上月物價微升0.2％
內地通縮終結 上月物價微升0.2％
百度證伙吉利母企產智能車
百度證伙吉利母企產智能車
富途暗盤准第三方客戶買賣 總裁鄔必偉：暗盤「高收」優勢 未知影響否
富途暗盤准第三方客戶買賣 總裁鄔必偉：暗盤「高收」優勢 未知影響否
股市暢旺 耀才證券惠理集團雙雙盈喜
股市暢旺 耀才證券惠理集團雙雙盈喜
B站擬來港第二上市 料最快3月招股
B站擬來港第二上市 料最快3月招股
內幕交易獲利7417元 中自化秘書囚45天
內幕交易獲利7417元 中自化秘書囚45天
銀保監准轉讓個人不良貸款 今季落實
銀保監准轉讓個人不良貸款 今季落實
路透：螞蟻騰訊京東 同須公開客戶數據
路透：螞蟻騰訊京東 同須公開客戶數據
港上月餐飲生意跌三成 外賣訂單升3倍
港上月餐飲生意跌三成 外賣訂單升3倍
比特幣兩日回吐兩成 英金融監管局：隨時損失所有金錢
比特幣兩日回吐兩成 英金融監管局：隨時損失所有金錢
強制分享資料惹爭議 WhatsApp：涉儲跟商戶對話
強制分享資料惹爭議 WhatsApp：涉儲跟商戶對話
賈躍亭創辦 法拉第擬美借殼上市
賈躍亭創辦 法拉第擬美借殼上市
張兆聰：吼落後價值股 旭輝動力強
張兆聰：吼落後價值股 旭輝動力強
劉宇亮：內地股巿成交飈 券商股可追落後
劉宇亮：內地股巿成交飈 券商股可追落後
金曹：再不撥亂反正 美失金融霸主地位
金曹：再不撥亂反正 美失金融霸主地位
薛偉傑：內地實現碳中和 需拓碳捕獲封存利用
薛偉傑：內地實現碳中和 需拓碳捕獲封存利用
技術取勝：華潤置地34元料沽壓龐大
技術取勝：華潤置地34元料沽壓龐大
美心主席伍偉國沽匯控賺43萬
美心主席伍偉國沽匯控賺43萬
孫宏斌增持融創 爆升啟示？
孫宏斌增持融創 爆升啟示？
劉思明：環保股落後 海螺創業發力可吼
劉思明：環保股落後 海螺創業發力可吼
周顯：買Tesla不如買Bitcoin
周顯：買Tesla不如買Bitcoin
湯文亮：銀行家離職前的大整蠱
湯文亮：銀行家離職前的大整蠱
淘大疫下誕新樓王 成交首破800萬 十大屋苑本月首10日破百宗 第一城美孚新邨交投倍升
淘大疫下誕新樓王 成交首破800萬 十大屋苑本月首10日破百宗 第一城美孚新邨交投倍升
將軍澳首10日逼百宗二手成交
將軍澳首10日逼百宗二手成交
「LP10」日內開價 首批料最少179伙
「LP10」日內開價 首批料最少179伙
The Campton 5日內再加推 前後共涉94伙
The Campton 5日內再加推 前後共涉94伙
盛匯基金2800萬沽上環舖 8個月炒貴三成
盛匯基金2800萬沽上環舖 8個月炒貴三成
吉席街舊樓放售七成業權 市值逾6億
吉席街舊樓放售七成業權 市值逾6億