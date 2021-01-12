賈躍亭創辦 法拉第擬美借殼上市

投資者上周無視美國政局的混亂局面，聚焦於民主黨控制白宮及參眾兩院後將掀起的「藍色浪潮」可望帶來更多財政刺激措施，帶動美股三大指數上周再創新高。

道指早段跌逾百點 波音挫3%

然而，政治動盪及疫情加劇，終引發投資者的擔憂。美股三大指數早段下滑，道指跌逾百點。受印尼一波音737客機上周六墜毁影響，波音股價早段挫3%。市場憂慮疫情影響原油需求，國際油價昨晚跌逾1%。Miller Tabak策略師馬利（Matt Maley）稱，美股升浪持續多月，大市在如此高位，投資者肯定會更加謹慎，大市調整可能在第一季某些時候開始。被視為大市泡沫徵兆的電動車大廠特斯拉（Tesla），上周股價漲了25％，過去12個月漲了800％，目前股價是2021年現金流的90倍，昨早股價跌逾4%。

路透社引述3名知情人士稱，特斯拉的人力資源部門聯同獵頭公司，過去4個月在中國招聘設計總監，擬為中國消費者度身訂做電動車。消息稱，特斯拉正尋找具有20年或以上經驗的「雙重文化」人才，既了解中國消費者口味，又可成為中美文化橋樑。消息稱，為中國而設的車款，將會是成本較低的量產車，類似於特斯拉行政總裁馬斯克在去年9月電池日（Battery Day）提到，可望在3年內推出的2.5萬美元價格電動車。此價位的電動車，相信是小型家庭車（compact car），比Model 3還要小。

（綜合報道）

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