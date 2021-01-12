強制分享資料惹爭議 WhatsApp：涉儲跟商戶對話

對於為何強迫用戶分享數據，而不提供使用者選擇分享哪些數據選項？Dev強調，這次更新改動並不是為分享資料，WhatsApp並沒有與他人共享額外資料。當使用者使用fb的API 時會收到通知，表明有機構在使用fb後台設備，而使用者亦可選擇不繼續與該機構對話。

WhatsApp：只收集最低限度資料

如果用戶不同意分享，在2月8日前使用WhatsApp的資料會否被取用？Dev稱，WhatsApp只收集最低限度的資料，例如使用者的裝置、用戶頭像照片、用戶名稱等。基於WhatsApp的點對點加密，WhatsApp無法取得用戶的對話內容。WhatsApp收集的資料，主要用作提供穩定的服務之用，其次是保安及私隱的問題，旨在保護使用者不受詐騙電話影響。如使用者不同意新服務條款，只可以收到信息的通知及語音通話通知，但不能看到信息，也不可發送信息及向別人發出語音通話。（unwire.hk）

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