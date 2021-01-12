比特幣兩日回吐兩成 英金融監管局：隨時損失所有金錢

有市場人士指出，近期的比特幣價格在美國的周末、周日極為波動。事實上在1月2日的周末，比特幣亦一口氣升一成，首次突破3萬美元。研究機構CryptoCompare的數據顯示，六大主要加密貨幣平台去年底以來的周末交易量比工作日高10%。相比去年頭11個月的周末交易量通常比常規交易時間低13%，反映交易趨勢的重大轉變。

紐約交易所業者Gemini的英國業務主管Blair Halliday指出，近期交易量太大，周末的交易也有所增加。但周末的流動性往往較低，可能引發的價格波動也較大。因為儘管交易量很高，但在任何特定的價位上，市場中的比特幣數量都相對減少。主動交易商與其他算法交易商跟進下單，加劇了價格的波動。在比特幣急跌後，英國金融行為監管局（FCA）警告，投資於加密貨幣資產隨時可能損失所有金錢。

市場人士：周末周日流動性低易波動

截至上周末，比特幣價格在過去一年升4倍以上，令市場人士想起了2017年的比特幣炒風。當時比特幣價格由2017年初的1000美元左右，漲至同年底接近2萬美元，之後急劇下滑。不過看好比特幣的投資者認為，隨着機構投資者參與，比特幣資產已趨成熟，與數年前形勢大不同。但部分市場人士憂慮，其升勢主要受財政及貨幣刺激措施推動，上升步伐已失去理智，質疑其不大可能成為貨幣替代品。

機構投資者Guggenheim Investments的投資總監米納德（Scott Minerd）稱，是時候減注，比特幣的拋物線升勢在短期內不可持續，但他上月預期比特幣長遠可升至40萬美元。

Convoy Investments聯合創辦人Howard Wang稱，幾乎可以肯定，比特幣正處於另一個泡沫，近日的升勢是難以持續的，儘管這資產未來可能成熟，但它的存在很大程度是一種投機工具。新加坡加密貨幣交易所Luno的業務發展主管Vijay Ayyar指出，比特幣近期多次下滑後重拾升浪，今次也可能一樣，預期它在升至4.4萬美元後才會出現真正的調整。

（綜合報道）

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