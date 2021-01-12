比特幣兩日回吐兩成 英金融監管局：隨時損失所有金錢

【明報專訊】美元反彈之際，被部分投資者用以對冲美元轉弱及通脹風險的比特幣周日至周一插水。獲利盤湧現，根據CoinDesk的數據，比特幣昨曾跌穿3.3萬美元，較上周五逼近4.2萬美元的破紀錄高位回落超過兩成，是去年3月疫情爆發以來最大的兩日跌幅，今早凌晨更曾跌穿31000美元。令市場人士揣測加密貨幣的升勢是否失去動力。新加坡加密貨幣交易所Luno表示，尚未確定是否更大幅度的修正開始，但已看到拋物線形的跌勢。市值僅次於比特幣的以太幣，昨最多跌逾兩成，低見1010美元。
有市場人士指出，近期的比特幣價格在美國的周末、周日極為波動。事實上在1月2日的周末，比特幣亦一口氣升一成，首次突破3萬美元。研究機構CryptoCompare的數據顯示，六大主要加密貨幣平台去年底以來的周末交易量比工作日高10%。相比去年頭11個月的周末交易量通常比常規交易時間低13%，反映交易趨勢的重大轉變。
紐約交易所業者Gemini的英國業務主管Blair Halliday指出，近期交易量太大，周末的交易也有所增加。但周末的流動性往往較低，可能引發的價格波動也較大。因為儘管交易量很高，但在任何特定的價位上，市場中的比特幣數量都相對減少。主動交易商與其他算法交易商跟進下單，加劇了價格的波動。在比特幣急跌後，英國金融行為監管局（FCA）警告，投資於加密貨幣資產隨時可能損失所有金錢。
市場人士：周末周日流動性低易波動
截至上周末，比特幣價格在過去一年升4倍以上，令市場人士想起了2017年的比特幣炒風。當時比特幣價格由2017年初的1000美元左右，漲至同年底接近2萬美元，之後急劇下滑。不過看好比特幣的投資者認為，隨着機構投資者參與，比特幣資產已趨成熟，與數年前形勢大不同。但部分市場人士憂慮，其升勢主要受財政及貨幣刺激措施推動，上升步伐已失去理智，質疑其不大可能成為貨幣替代品。
機構投資者Guggenheim Investments的投資總監米納德（Scott Minerd）稱，是時候減注，比特幣的拋物線升勢在短期內不可持續，但他上月預期比特幣長遠可升至40萬美元。
Convoy Investments聯合創辦人Howard Wang稱，幾乎可以肯定，比特幣正處於另一個泡沫，近日的升勢是難以持續的，儘管這資產未來可能成熟，但它的存在很大程度是一種投機工具。新加坡加密貨幣交易所Luno的業務發展主管Vijay Ayyar指出，比特幣近期多次下滑後重拾升浪，今次也可能一樣，預期它在升至4.4萬美元後才會出現真正的調整。