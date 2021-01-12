經濟

港上月餐飲生意跌三成 外賣訂單升3倍

【明報專訊】餐飲顧問公司iCHEF公布，數據顯示香港中小型餐飲業在聖誕及新年長假期中業務有所回升，但整體繼續受疫情及社交距離措施影響，12月業務錄得持續跌幅，按月下跌近20％。

根據iCHEF約400家餐廳實時業務數據，2020年12月24日至2021年1月3日中小型餐廳業務按月上升13%，假期消費帶動餐飲業界業務逆市稍為回升。不過，整體12月業務按月跌近20%，較2019年12月下跌30%，反映疫情繼續重創餐飲業界，並跌至近年低位。

去年12月數據亦顯示，外賣訂單相對去年同期上升3倍，當中最受歡迎的外賣菜式為日式丼飯及薄餅。iCHEF香港區負責人李思明表示，限聚令將有可能延續下去，中小型餐廳必須以外賣業務為重心，並集中針對農曆新年的團年飯及開年飯的外賣需要。

調查：逾24%因不想洗碗訂外賣

另外，送餐平台戶戶送（deliveroo）公布香港市民飲食習慣調查結果，預計2021年將出現5項趨勢，包括選擇健康替代食品、緊貼美食潮流、探索各地食物、用餐時間改變等。調查又發現，29%受訪者選擇外賣因為難以在家烹調心儀的菜式，27%則希望於疫情期間透過光顧外賣來支持喜歡的餐廳，逾24%受因不想洗碗而訂購外賣。

調查發現，疫情打亂市民生活節奏，27%受訪者表示提早了早餐時間，36%會在上午8時前吃早餐。與疫情開始時相比，逾27%受訪者推遲午餐時間，亦有25％較晚進食晚餐。由於新一年仍實施在家工作，用餐時間變化或會持續下去。

相關字詞﹕外賣 戶戶送 餐飲業

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