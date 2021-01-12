路透：螞蟻騰訊京東 同須公開客戶數據

明報記者 蔡穎霖

路透社報道，內地監管機構有意促使中資科網巨頭，提供其龐大的貸款數據予全國的信貸機構共享，有助機構充分評估風險並防止過度借貸。一旦計劃落實，意味政府對行業的放任態度將會結束。而因應數據有助營運和管理風險，以及吸引新客戶，屬於公司重要資產之一，有關企業均傾向拒絕移交數據。螞蟻和騰訊不予置評；京東及人行未有回應。

螞蟻傳遵要求重組業務

報道稱，由於有關當局擔心小型銀行對消費者貸款風險管控寬鬆，同時過度依賴螞蟻等平台尋找客戶，故促使最新監管建議出台。有監管官員表示，由於發生違約時，小型銀行需承擔大部分損失，故對貸方而言，獲取借款人的全面和詳細信貸數據非常重要。監管官員又指出，因應行業對螞蟻等大型企業數據的依賴，小型銀行與科技巨頭合作時，通常處於弱勢地位。據悉，有關計劃旨在加強對科技巨頭的審查，並將其控制在金融部門之下，監管草案未有詳細披露騰訊及京東等共享數據的安排。

暫未清楚是否納入支付寶

螞蟻2020年底遭人行下令5項整改，當中包括回歸支付本源及設立金融控股公司等。《日經新聞》引述消息報道，螞蟻將按照監管部門要求，在金融控股公司的傘形架構下重組大量業務，以提高透明度，涉及業務包括資金管理服務「餘額寶」的營運方天弘基金，以及內地5家民營銀行之一的「網商銀行」。

據報，新金融控股公司將由螞蟻作為其母企，阿里巴巴會把共同基金和保險銷售，以及貸款中介業務整合至此。而中國政府已要求所有需要金融牌照的業務，均需歸入該控股公司之下，惟暫未清楚支付寶是否納入其中。此前彭博社曾報道，螞蟻計劃重組消費信貸業務，以便公司在新監管規定下，繼續展開貸款業務。