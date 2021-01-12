B站擬來港第二上市 料最快3月招股

報道指出，B站上市安排行包括大摩、摩通、高盛和瑞銀。對於有關報道，Bilibili拒絕回應。累計今年5個交易日，Bilibili於美股表現已升近四成。

攜程或跟隨 計劃上半年二次上市

據路透社旗下IFR引述消息指，內地的旅遊網站攜程計劃於今年上半年在港二次上市，集資最少10億美元。報道更指出，由中金、高盛、摩通為安排行有關上市事宜。對於有關報道，攜程不予置評。

另外，上周完成招股的多隻新股陸續定價，其中騰訊（0700）有份投資的醫渡科技（2158），據外電報道指出，擬以招股價上限每股26.3元定價。

另外兩隻熱門新股，網上車市（1490）擬以接近招股價上限每股1.23元定價，而影星吳奇隆創辦的稻草熊娛樂（2125）擬定價於5.88元，接近招股價上限，集資約9.76億元，超額認購超過400倍，凍資逾408億元。

外電更指，榮萬家生活服務（2146）以下限13.46元定價，集資額達12.65億元。以上新股均於本周五（15日）掛牌上市。