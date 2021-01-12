經濟

股市暢旺 耀才證券惠理集團雙雙盈喜

【明報專訊】去年全球實體經濟受挫，股市卻格外暢旺，券商及基金紛紛發出盈喜公布。耀才證券（1428）昨日發盈喜，指根據初步估計，去年4月1日至12月31日的9個月期間，集團未經審核綜合稅前溢利錄得約5.8億港元，按年升64%，創上市以來新高。期內耀才戶口總數則增加逾10萬個，增幅按年升2.37倍。截至去年底，客戶戶口總數約44萬個。

耀才兩App落盤逾1433萬次

公告指出，受惠疫下催生的「宅經濟」趨勢，期內經耀才證券「寶寶」應用程式（App） 落盤量約714萬次，較去年同期增3.93倍；計入耀才期貨「豆豆」App，經兩個平台落盤總量超過1433萬次，較去年同期增85%。此外，兩Apps下載量較去年同期增80%。

耀才證券表示，期內優化兩Apps功能，包括提升落盤速度至每次僅需0.0028秒；優化開戶程序至開戶僅需3分鐘；以及實施由金管局認可的電子直接付款授權服務（eDDA），提升匯入現金速度至4分鐘內完成。耀才昨日升2.48%，報2.48元。

惠理料經營溢利升至13億

惠理集團（0806）昨日亦發盈喜，指截至去年底年度，全年股東應佔合併純利按年增1.5倍至13億元，上一年度則為5.13億元。主要是因由於期內基金表現費按年飈升24倍，由上一年度的5530萬元增至14億元。公司估計，全年經營溢利預計將升2.8倍至13億元。惠理昨日股價跌2.4%，報4.9元。

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