富途暗盤准第三方客戶買賣 總裁鄔必偉：暗盤「高收」優勢 未知影響否

現時本地券商主要有四家新股暗盤供應商，包括輝立、富途、耀才及新浪旗下的華盛通，其中輝立暗盤最早推出服務，目前亦有第三方採用其服務，平時成交量亦最多，其後耀才加入「戰場」。由於新股暗盤交易透過不同券商內部系統報價對盤，在客戶基礎不同下，成交價也往往有一定差異，富途暗盤成交價一般偏高。

已備證監會7牌照 3號牌「最難拎」

以去年熱門新股為例， Vesync（2148）於其他暗盤升幅67%，於富途則升74%。值得一提的是，該行暗盤亦成為喪炒細價股暗盤樂園，例如細價股China New Energy（1156），於其他暗盤平收或升三成，於富途則飈升一倍（見附表）。

富途昨日於社交媒體發文稱，公司現時已經具備證監會10類常見牌照中的7類，包括第1、2、3、4、5、7、9號牌，涵蓋證券期貨及外匯交易，提供投資意見，以及資產管理等服務。

公司表示，本次新獲取的槓桿式外匯交易牌照、即3號牌是所有牌照中「最難拎」，截至去年9月，本港僅有39家持牌法團，因外匯交易風險更高，從而資本要求亦更高。

鄔必偉昨日回覆查詢時表示，早前富途獲批7號牌時有一定限制，相信是監管機構希望待公司業務成熟，再逐步放寬，本次則於新年之前收到證監會批准，確認取消限制。

無懼競爭 盼穩定順暢交易取勝

他表示，公司現仍要就此做一些技術及合規工作，暫未接洽任何券行商討暗盤合作事宜，而具體推出第三方暗盤時間，亦要視乎技術工作進度。

他說，暫時無法判斷接入其他券商後，富途會否失去暗盤高成交價的優勢。

富途看好今年新股市場

他強調，相信公司的技術一向較同行領先，將來會以穩定及順暢的交易服務取勝，並不擔憂同業競爭。

他又表示，對今年新股市場持股樂觀態度，相信客戶對新股仍有很大熱情。

明報記者 馬迪帆