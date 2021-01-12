經濟

百度證伙吉利母企產智能車

【明報專訊】上周五（8日）傳出百度與吉利合作消息得到證實，百度昨日公告，將與吉利集團組建新公司生產智能電動汽車，百度將為新公司生產的汽車提供智能駕駛功能，吉利將提供其汽車製造方面專業知識。

吉利集團旗下的吉利汽車（0175）昨日亦發通告，表示與百度的合作是母公司層面之事，與上市公司無關，間接承認傳言，但指考慮到上市公司及股東的整體利益，並不排除尋求與百度潛在合作機會的可能。吉利昨日股價不升反跌，收報32.4元，跌2.56%。

另外，中國乘聯會公布，2020年12月汽車零售達到232萬輛，按年增長6.5%，實現連續6個月7%左右的近兩年最高增速。而累計2020年全年，汽車銷售1928.8萬輛，按年減少6.8%，但仍好過2019年的7.3%跌幅。

上月中國汽車零售量按年增6.5%

乘聯會表示，在疫情下達到比2019年較佳的銷售是難得成就，一方面與2019年7月部分地區實施國六排放標準後，導致車市低迷的低基數因素；另方面，中國經濟和出口超預期回暖穩定消費信心；此外，2020年下半年新能源車零售反彈明顯，推動車市走強。

其中，2020年12月新能源車銷量20.6萬輛，按年增58.1%，突破銷售萬輛的車企包括上汽通用五菱、比亞迪（1211）、特斯拉中國等。累計全年的新能源車銷量為110.9萬輛，按年增長9.8%；乘聯會預計，2021年新能源車銷量將增至150萬輛。

相關字詞﹕汽車銷售 乘聯會 吉利 百度

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