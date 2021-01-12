內地通縮終結 上月物價微升0.2％

統計局城市司高級統計師董莉娟指出，居民消費需求持續增長，同時受特殊天氣以及豬價回升等影響，令12月CPI由跌轉升；PPI方面，內地需求穩定恢復，加上部分國際大宗商品價格持續攀升，帶動PPI跌幅收窄。累計2020年全年，CPI按年升2.5%，較目標的3.5%為低；PPI則按年下降1.8%。

由於天氣寒冷，12月鮮菜價格按年升6.5%；鮮果價格亦升6.5%；豬肉價格雖按年跌1.3%，但跌幅比11月大幅收窄11.2個百分點，按月計則升6.5%。

專家料PPI今年首季現正增長

交行金融研究中心研究員劉學智表示，食品價格12月以來反彈，豬價回升，與消費旺季需求增加以及飼料成本上升有關，受基數影響，以及整體需求仍然偏弱，預料2021年首季CPI會錄得按年跌幅。

他續稱，PPI方面，國際原油價格明顯上升，煤及天然氣價格亦顯著攀升，帶動PPI跌幅繼續收窄，隨着工業生產不斷加快，預計PPI將延續上升趨勢，2021年首季有望出現正增長。