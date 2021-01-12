經濟

周大福上季內地零售值按年升26%

【明報專訊】周大福珠寶（1929）公布，截至2020年12月底止3個月，港澳及其他市場零售值下跌12.5%，較上季跌幅明顯收窄，同店銷售跌31%，同店銷量亦倒退32.5%；內地零售值按年升26.1%，佔集團整體零售值約83.3%，同店銷售及銷量分別升12.2%及下跌9.1%。

港澳同店銷售跌幅收窄

集團指出，內地疫情放緩，業務持續改善，季內同店銷售升12.2%，但宏觀經濟充滿挑戰，疫情加上封關措施，港澳零售需求仍然受壓，不過基數較低，令香港及澳門的同店銷售跌幅收窄至32.6%及25.8%。珠寶鑲嵌首飾方面，內地同店銷售下跌5.2%，零售值就增加8.1%，主要因新增的零售點帶來穩健貢獻。內地的平均售價由去年同期的7000元升至7500元；而港澳則因大額銷售，令平均售價由11,500元大升至17,700元。

黃金首飾及產品在兩大市場的銷量均錄得下跌，內地由4400元升至5300元，由於期內銷售組合轉為平均售價較低的產品，香港平均售價由7400元跌至5700元，同期國際金價按年升26.5%。

力推O2O平台 電商業務零售值升67%

另外，集團大力推動O2O平台，內地電商業務零售值期內大升67.1%，銷量亦升12％，對內地零售值貢獻8.3%，當中3.1%來自O2O相關平台。港澳方面，期內以中國銀聯、支付寶、微信支付或人民幣結算的零售值佔總零售值19％，較上兩季有所回升。

截至12月底，集團共有4442個零售點，中國淨開設286個零售點；港澳期內沒有變化，另在其他市場開設2個周大福珠寶零售點及1個MONOLOGUE零售點。集團昨收市報9.96元，跌0.1%。

相關字詞﹕零售業 季度數據 周大福

上 / 下一篇新聞

盈富停買禁令股 中資推中移動升6% 北水淨流入破紀錄 分析料低估值股份獲捧
盈富停買禁令股 中資推中移動升6% 北水淨流入破紀錄 分析料低估值股份獲捧
Webb：盈富應即換基金管理人
Webb：盈富應即換基金管理人
積金局：3股涉強積金總資產0.2%
積金局：3股涉強積金總資產0.2%
內地通縮終結 上月物價微升0.2％
內地通縮終結 上月物價微升0.2％
百度證伙吉利母企產智能車
百度證伙吉利母企產智能車
富途暗盤准第三方客戶買賣 總裁鄔必偉：暗盤「高收」優勢 未知影響否
富途暗盤准第三方客戶買賣 總裁鄔必偉：暗盤「高收」優勢 未知影響否
股市暢旺 耀才證券惠理集團雙雙盈喜
股市暢旺 耀才證券惠理集團雙雙盈喜
B站擬來港第二上市 料最快3月招股
B站擬來港第二上市 料最快3月招股
內幕交易獲利7417元 中自化秘書囚45天
內幕交易獲利7417元 中自化秘書囚45天
銀保監准轉讓個人不良貸款 今季落實
銀保監准轉讓個人不良貸款 今季落實
路透：螞蟻騰訊京東 同須公開客戶數據
路透：螞蟻騰訊京東 同須公開客戶數據
港上月餐飲生意跌三成 外賣訂單升3倍
港上月餐飲生意跌三成 外賣訂單升3倍
比特幣兩日回吐兩成 英金融監管局：隨時損失所有金錢
比特幣兩日回吐兩成 英金融監管局：隨時損失所有金錢
強制分享資料惹爭議 WhatsApp：涉儲跟商戶對話
強制分享資料惹爭議 WhatsApp：涉儲跟商戶對話
賈躍亭創辦 法拉第擬美借殼上市
賈躍亭創辦 法拉第擬美借殼上市
陳茂峰：美空殼公司泡沫快爆
陳茂峰：美空殼公司泡沫快爆
張兆聰：吼落後價值股 旭輝動力強
張兆聰：吼落後價值股 旭輝動力強
劉宇亮：內地股巿成交飈 券商股可追落後
劉宇亮：內地股巿成交飈 券商股可追落後
金曹：再不撥亂反正 美失金融霸主地位
金曹：再不撥亂反正 美失金融霸主地位
薛偉傑：內地實現碳中和 需拓碳捕獲封存利用
薛偉傑：內地實現碳中和 需拓碳捕獲封存利用
技術取勝：華潤置地34元料沽壓龐大
技術取勝：華潤置地34元料沽壓龐大
美心主席伍偉國沽匯控賺43萬
美心主席伍偉國沽匯控賺43萬
孫宏斌增持融創 爆升啟示？
孫宏斌增持融創 爆升啟示？
劉思明：環保股落後 海螺創業發力可吼
劉思明：環保股落後 海螺創業發力可吼
周顯：買Tesla不如買Bitcoin
周顯：買Tesla不如買Bitcoin
湯文亮：銀行家離職前的大整蠱
湯文亮：銀行家離職前的大整蠱
淘大疫下誕新樓王 成交首破800萬 十大屋苑本月首10日破百宗 第一城美孚新邨交投倍升
淘大疫下誕新樓王 成交首破800萬 十大屋苑本月首10日破百宗 第一城美孚新邨交投倍升
將軍澳首10日逼百宗二手成交
將軍澳首10日逼百宗二手成交
「LP10」日內開價 首批料最少179伙
「LP10」日內開價 首批料最少179伙
The Campton 5日內再加推 前後共涉94伙
The Campton 5日內再加推 前後共涉94伙
盛匯基金2800萬沽上環舖 8個月炒貴三成
盛匯基金2800萬沽上環舖 8個月炒貴三成
吉席街舊樓放售七成業權 市值逾6億
吉席街舊樓放售七成業權 市值逾6億