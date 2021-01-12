經濟

Webb：盈富應即換基金管理人

【明報專訊】盈富基金（2800）因應基金信託人和經理人道富環球，受限於美企禁止投資中國軍方相關企業的行政命令，不能再向受制裁企業作出新的投資，日後或未能完全跟貼恒指表現。獨立股評人David Webb表示，盈富基金設有監督委員會，可以將基金管理人和信託人撤換為非美資公司，並認為「現在就應該進行」，否則現時投入基金的1050億元資金便難以追蹤恒指。有委員會成員指出，今次事件問題很複雜，需要仔細研究，現階段難以回應。

金管局昨日回應時則表示，盈富基金經理人由監督委員會監察，局方理解監督委員會已和基金經理人保持聯繫，了解對基金運作的影響，以及是否有需要採取額外措施，金管局會繼續密切留意市場發展。

至於監督委員會成員、中文大學商學院偉倫金融學教授陳家樂回覆本報查詢時表示，個人認為相關問題很複雜，現時可以肯定美資企業不能投資於受制裁企業，但未能判斷道富環球是否不能作為信託人持有相關資產，現時相關美國法律屬新的發展，需要細心研究，因此未能回應是否支持更換受經理人。

陳家樂：問題複雜 需研究

根據盈富基金信託契據，監督委員會有權及有責任就盈富基金管理及行政事宜指示及監督信託人及經理人，並可發出通知要求經理人及信託人退任。另外，契據亦列明，信託人及監督委員會有恰當及充分理由，認為轉換經理人符合基金單位持有人利益，便可撤換經理人。

相關字詞﹕美國制裁 盈富基金 陳家樂 金管局

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