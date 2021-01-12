盈富停買禁令股 中資推中移動升6% 北水淨流入破紀錄 分析料低估值股份獲捧

明報記者 歐陽偉昉

財庫局發言人則稱，特區政府認為美國政府的行政命令有違自由開放市場原則，本港金融市場建立在穩固實力及基礎上，不會受美國政府的一個無理決定而動搖。現時我們的金融市場繼續穩妥有序地如常運作。

金管局：對外匯基金投資無任何影響

美國財政部在上周五公布更新制裁名單，其中藍籌股除原有的中移動和聯通（0762），再新增中海油（0883），三股佔恒指比重合共3.64%。盈富表示，倘若跟從恒指成分股及權重並不可行，經理人將在評估情况後，盡力提供緊貼恒指表現的投資回報，並稱基金將不再適合美國人士投資。

盈富基金昨日收市後公布的新增股份，已沒有中移動和聯通，不過仍新增了4.57萬股中海油。盈富昨日一度下跌，收報28.12元，微升0.36%，成交量為1.82億股，高於過去12個月平均的1.03億股。恒指收報27,908點，上升0.11%或30點，主板成交2541億元。

港股通淨流入 今年6日累計850億

雖然3隻受制裁的中資股，日後不能再獲盈富基金的被動式資金買入，不過昨日股價繼續在北水支持下反彈，中移動昨日錄得淨流入56.26億元，昨日股價升5.78%，聯通淨流入6.45億元，股價升5.67%，為表現最佳兩隻藍籌。紐約期油昨日回吐0.8%，不過中海油仍逆市上升0.56%，北水昨日淨流入18.95億元。

北水流入受美國制裁股份，2021年以來港股通每日淨流入未曾跌穿100億元，年初至今合計達850.03億元。昨日港股通淨流入為194.86億元，成交額為688.72億元，皆超越去年3月港股急跌時的紀錄，齊創歷來新高。此外，其他被制裁的股份皆有好表現，中車（1766）上升6.33%，中交建（1800）上升3.76%。

券商：沽壓上周已釋放 中移有上升空間

中移動自上周五低位反彈了12.56%，不過比制裁公布前仍跌16.62%，第一上海首席策略師葉尚志表示，失去盈富的資金流，由北水淨流入填補，為股份帶來支持，而MSCI、富時羅素等指數被動式資金在上周五完成沽貨後，已釋放相關的沽壓。他指出，美國的投資限制不影響企業的基本因素，而美國國債收益率上升，對高估值股份不利，資金尋找低估值、高派息、營運背景不錯的股份，預料中移動仍有上升空間。