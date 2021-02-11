信安：首季MPF部署 看好亞股

明報記者 黃清瑤

總結2020年環球投資市場，在疫情影響下，去年初環球股市步入熊市，以致多國推出不同程度的財政措施，包括大規模量化寬鬆政策（QE）、貨幣政策等，及後多個市場在第二季反彈。油價方面，曾因油組成員國未能為減產達成共識，令到油價暴跌，同時黃金成為避險資產，去年升22.9%，曾高見每盎司2075美元。除此之外，美元因貨幣政策包括減息及無限QE而持續疲弱，目前美國財赤達3萬億美元。

中印經濟領跑 預期增逾8%

展望2021年，陳曉蓉表示對未來環球經濟及投資市場都感樂觀，並預料環球經濟會升約5%。她解釋，疫苗面世及效益均會高於市場預期，加上疫苗有望可於今年上半年大規模接種，都成為市場增長動力主要來源。當中預料，新興市場增速較成熟市場快，尤其是中國及印度的增速有機會達8%或以上，高於歐美平均的約4%至5%。

通脹方面，預期會緩慢上升而貨幣政策在未來會維持寬鬆，主要是由於美國聯儲局在過去12月的議息會議上表明，買債計劃會視乎失業率和通脹情况。在達到目標前，美國聯儲局會每月買債1200億美元，而歐洲央行亦表明會買債至2022年。

事實上，經濟面對最大的挑戰仍是疫苗應用程度，除了運輸及生產面對限制，市民認受性亦偏低，美國一份研究顯示有46%受訪者會盡量遲些接種。種種因素，都導致環球經濟最快於2023年才能回復正常。

政府放水美元續跌 料帶動日股

投資市場方面，經濟與股票市場關連度非常高，隨環球經濟有望好轉，該行預期今年標普500指數盈利預為22%，英國、歐洲、日本盈利可達三成以上，主要是由於基數較低所致。儘管多數市場的估值已達至10年高位，但從資產配置角度而言，在低利率環境下，股票仍較債券更具投資價值。「在超低息環境下，更多投資者願意承受高風險來獲取回報。」她續稱，去年大部分時間資金未有大規模流入市場，截至去年11月有高達1100億美元流入股市，逆轉全年淨流出趨勢，估計若政治風險因素淡化，資金有機會進一步流出貨幣市場，而走向風險資產，環球股市高估值有望可以維持。

今年首季強積金部署看好股市，當中較看好亞洲市場，主要是受疫情影響較小，加上美元持續弱勢，而大多數亞洲國家已於2020年中重啟經濟，預期未來會有資金流入。上周二，日經指數收報27292點，升225點或1.63%，創下30年新高。她表示對日股輕微看好，在當地政府龐大財政刺激政策下，更多資金流入價值型股票，目前日股處於低估值，加上預計美元未來仍有下跌空間，相信會帶動日股。

另陳曉蓉對中港市場仍保持中性看法，中國市場方面主要受中美關係影響，她指出即使拜登出任下任美國總統都對雙方關係也沒有太大幫助，內地政府近期對科企作出不同程度監管或罰款，都令中港股市變得不穩。儘管疫情散去，她相信香港市場仍會持續受政治事件影響，故對本地市場不感樂觀。

憧憬復蘇 料資金流入能源等板塊

板塊之中尤其看好能源、工業、材料及金融板塊，她解釋隨疫苗面世，相信資金會再度流入這類型周期股份，金融股估值較低，在孳息曲線更陡峭及經濟復蘇情况下會利好行業前景。

[退休綢繆]