譽．港灣今年「開齋」實呎逼2萬

明報記者 歐陽慧恩

利嘉閣分區董事黃熹民表示，譽．港灣7座高層A室，實用2034方呎，4房1套連工人套房間隔，以2028萬元易手，成為屋苑今年首宗成交，實呎19613元。原業主2015年1780萬元購入上址，帳面賺248萬元或14%。黃亦指，近日新冠肺炎疫情有緩和迹象，令部分準買家重新開始睇樓，帶動成交，預料短期內樓市氣氛將見好轉。

受上月山頂文輝道地皮高價售出帶動，豪宅市場續錄得高價成交。市場消息表示，山頂種植道The Belvedere其中一幢洋房，以約3.5億元「賣殼」售出，洋房實用3539方呎，實呎98898元，與同屋苑同面積洋房2015年售價相若。原業主2009年2.5億元購入，持貨11年帳面獲利1億元或四成。

維港頌4房半億沽 3年帳蝕424萬

部分半新盤仍錄蝕讓，市場消息指出，北角維港頌7座高層B室，實用面積1317方呎、屬4房海景戶，以5000萬元售出，實呎37965元。

原業主2017年以5424.4萬元一手購入單位，現帳面蝕約424.4萬元或7.8%，若連同使費在內，估計有機會蝕超過700萬元，惟買方當年有機會獲得樓價5%現金回贈約271萬元。

滿名山特色戶1160萬 3年實蝕兩成

此外，晉誠地產董事張秋表示，屯門掃管笏滿名山滿庭7座連平台特色戶，實用1000方呎，連60方呎平台，最新以1160萬元售出，實呎1.16萬元。買家2017年9月以1566.5萬元購入，當時選用發展商提供的1688一按計劃，持貨3年多後，現帳面蝕406.5萬元或約26%，不過，當年發展商為買家提供12%現金回贈，涉約188萬元，連同買賣使費在內，估計實蝕約290萬元或約18%。

藍天海岸2房720萬 2年半同類新高

東涌續受惠屯赤隧道通車，踏入新一年，區內不足一周已錄得21宗，相對12月份同期12宗升75%。美聯助理區域經理方吉和表示，區內屋苑藍天海岸第2座高層F室，實用面積495方呎2房戶，以720萬元售出、實呎14545元，相關成交價料創屋苑同類單位兩年半來新高，買家為外區首置客。原業主2014年5月以450萬元購入，持貨6年，帳面賺270萬元或60%。

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