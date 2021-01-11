緹山居高臨下 飽覽九龍全景

明報記者 林尚民

攝影 李紹昌

緹山所處地勢較高，大部分單位均可飽覽九龍半島開揚景觀；項目採低密度超級豪宅設計，提供45伙，分為分層單位、洋房、別墅3種戶型。

26個分層單位分為兩座，位於屋苑後排，其中24個標準戶採一梯兩伙設計、全屬3房3套；每座頂層各設一個連天台特色大戶，實用3017方呎、連2111方呎天台。

14幢洋房處屋苑前排，後排則是面積較大、實用面積5128至7171方呎的別墅。

分層特色戶逾3000呎 別墅最大7171呎

嘉里開放兩個現樓示範單位，其中16號洋房實用2846方呎，採4房3套，地面層大廳逾500方呎，加上特高樓層，並通過大型落地玻璃門走出1002方呎的花園，空間感十足。客廳擺放一幅橙色及黃色的獨特屏風，與木色為主的大廳相當配襯；客廳放置一組大型梳化，飯廳擺放10人大餐桌，空間仍十分寬敞，大宴親朋絕無難度。同層亦設有一個配備了大量名牌家電爐具的廚房。

沿樓梯直上寢區，通往3間睡房。主人套房與大廳一樣望市區景，特別之處是主人浴室設有天窗，天朗氣清時，住戶可在浸浴時觀賞天上的繁星。設計師把另一房間改作書房，作工作或閱讀之用。除天台可讓戶主親近大自然外，單位亦設有一個可停放兩部私家車的車庫。配合電動車趨勢，發展商在車庫配備兩部可供電動車充電的裝置。

屋苑加入綠化元素 栽種逾百種植物

發展商亦開放了一個分層示範單位，為實用1760方呎的1座3樓A室，屬3房3套間隔，單位除木材外，亦加入金屬和皮革裝飾，設計上散發硬朗個性。雖然位處中層，但主人房及大廳同可望九龍半島遼闊景觀，另外兩間睡房以翠綠樹景為主。屋苑整體設計加入不少綠化元素，栽種超過100種植物，每座洋房門外更種植不同品種的樹木，讓戶主可享綠油油的生活環境。

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