太古城本月16成交 按月增八成

美聯區域經理范浩銘指，太古城新錄怡山閣中層B室易手，屬實用685方呎3房間格，原業主最初叫價約1230萬元，減價約50萬元或4%，以約1180萬元成交、實呎17226元，屬市價；原業主2016年以約962萬元購入，帳面賺218萬元或約23%。

天晉三房呎價撲2萬

香港置業分區董事劉浩勤指，將軍澳指標屋苑天晉，新近錄得8座中高層B室易手，屬實用870方呎三房連儲物房間隔，原業主去年1月放盤叫價1900萬元，累減180萬元或9%後，以1720萬元售出、實呎19,770元，屬市價；原業主2014年以1168萬元購入，帳面賺552萬元或約47%。

劉補充，天晉去年全年錄約11宗同類實用800餘方呎3房戶成交，即平均每月不足1宗。

十大屋苑方面，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，大市氣氛明朗化，拜登上場料可紓緩中美關係、利好環球經濟；新冠疫苗希望更近一步，樓市小陽春格局似形成。

周末十大屋苑成交創9個月高位

據中原統計，十大屋苑過去兩日錄約24宗成交，按周增加4宗或20%，創36周即約9個月高位；當中升幅最大為沙田第一城，過去兩日錄4成交、按周增33.3％，惟屯赤隧道雖然於12月底通車，但東涌映灣園過去兩日只錄2宗成交，按周跌50％；之前一周零成交的藍田麗港城、將軍澳新都城亦破蛋，過去兩日分錄1宗及3宗成交。

美聯住宅部行政總裁布少明亦指，多個大型新盤蓄勢待發，帶旺整體入市氣氛。

天巒洋房3880萬沽 業主料損手22%

不過，代理消息指，上水天巒日內瓦大道單號洋房，實用2841方呎另連花園，原業主最初叫價4500萬元，減價620萬元或14%後，以3880萬元售出、實呎13,657元；原業主早於2010年以約4691萬元購入，持貨逾10年，帳面損失約811萬元或17%，若連各雜項費用，估計實蝕約1048萬元或22%離場。