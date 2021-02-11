MONACO折實2.37萬加推80伙 兩日收1300票

超額7倍 個別提價不足1%

會德豐地產常務董事黃光耀指，市場反應熱烈，MONACO加推二號價單80伙應市，最快本周首輪銷售；是次加推單位，戶型由1房至3房、實用354至762方呎，平均實呎29,822元，維持最高20.5%直減折扣，整批折實平均23710元，比首張價單折實平均22,669元高約5%。

黄續指，撇除座向、景觀及樓層等因素，第2張價單屬原價加推。事實上，以新加推的2B座20樓實用480方呎B室為例(2房)，折實前價單定價1498.6萬元、呎價31,221元；相對1號價單的同座、21樓同面積B室的折實前價單定價1490.8萬元、呎價31,058元，提價只約0.5%。

山頂道77號擬周內上樓書

MONACO是次新推80伙，折實價819.8萬至1888.7萬元、折實呎價21,975至25,273元；最低售價為第2A座8樓F室(1房)，實用354方呎，折實價819.8萬元、折實呎價23,158元。項目已開價160伙整體折實平均23,239元，預計套現約18億元(折實價計)。

另會德豐同系山頂道77號，當中包括6幢實用6200至8000呎洋房，預料周內上載樓書，以預約形式開放給準買家參觀。

市場聚焦啟德MONACO開售在即，萬科香港旗下已屆現樓的屯門掃管笏上源，新錄今年首宗一手成交，單位為6A座20樓B室，屬頂層4房連天台特色戶，實用1491方呎連1194呎天台，成交價3300萬元、實呎22,133元，創項目2018年底開售以來售價、呎價雙新高。

上源特色戶3300萬沽呎售2.2萬 雙新高

綜合市場資訊，1月首10日，整體新盤成交暫時累錄約175宗，當中長實（1113）將軍澳日出康城8期SEA TO SKY、恒基物業營業（一）部銷售的屯門青山灣帝御‧星濤，期內各售約20伙，銷情最理想。