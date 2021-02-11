去年在港賣樓630伙 吸金73億

踏入2021年，隨着第四波疫情稍紓緩，會德豐地產旗下啟德全新盤MONACO已經公布開價，令新盤市場再次聚焦啟德；事實上，嘉峯匯第1A座39樓E室，實用面積762方呎、間隔為3房連套房及工作間和洗手間，日前以2419萬元售出、折合實呎31,745元，齊創項目呎價、成交價新高紀錄，反映區內新盤仍具相當承接力。

嘉峯匯嘉熙合共餘400伙待售

溫偉明續指，目前嘉峯匯、嘉熙（已屆現樓），分別約剩300伙及100伙餘貨待售，即兩盤合共有超過400伙餘貨，估計總市值約50億元，今年內會繼續銷售。

另一方面，嘉華積極拓展在大灣區的地產版圖，集團旗下江門大型住宅發展項目，由20幢分層大廈組成、提供2238伙的嘉華新都滙，將撥出首批約50至60個單位在香港銷售，以測試市場水溫，單位平均面積約100方米（約1076方呎），每方米平均售價約1.4萬元人民幣（折合每方呎約港幣1500餘元）。

在港限量推江門樓盤單位試水溫

溫偉明續指，隨着最近10年的基礎建設、公路網絡不斷完善，香港與大灣區已經構建成「兩小時生活圈」，嘉華新都滙目前在香港接獲的洽購查詢反應不錯，查詢人士多數在香港已經擁有物業，但希望在大灣區添購一個單位，作為度假或將來退休之用。

[發展商專訪]