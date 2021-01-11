嘉華：下季全面通關具「磁場效應」激活樓市 今年擬推4新盤 共涉逾4500伙

明報記者 林可為

受到新冠疫情打擊，去年本港全年新盤成交錄約1.47萬宗，為2013年一手銷售新例實施後的7年低位；溫偉明坦言:「2020年的確係困難的一年，疫情除影響市場氣氛和市民買樓意欲，政府多個部門的員工於疫情期間獲安排在家工作，效率亦有所降低，影響到新盤獲批預售和發展商推盤步伐。」

溫偉明: 今年一手成交按年睇升兩成

踏入2021年，溫偉明期望疫苗可於首季內落實到位，令到社區疫情可以「清零」；溫偉明認為，今年首季屬於正本清源的階段，待中、港兩地有望於第二季全面恢復通關，屆時將產生「磁場效應」，全面激活各項經濟活動，樓市亦將受惠，料大型新盤將會悉數登場，預計今年整體一手成交量，可比2020年按年上升15%至20%。

以此推算，今年全年一手成交有望達1.69萬至1.76萬宗，但由於經濟前景仍極具挑戰性，溫偉明認為今年本港樓價「報復性」颷升機會不大，預計只有約5%溫和升幅。

嘉林邊道豪宅屆現樓 地處名校網

至於嘉華今年推盤部署，溫透露，集團獨資發展的九龍嘉林邊道豪宅已獲批發入伙紙，項目位處全港知名的41校網，加上只由5個洋房式單位組成，定必善價而沽。

被問及項目設計特色，溫偉明指出，各單位實用面積平均約4000方呎，採用5房5套間隔，適合大家庭客；此外，單位採用中空式內園設計，擁有更理想採光效果。另物業外牆立面，以現代時尚感為設計主調，強調摩登的感覺。

中空內園設計增單位採光效果

銷售部署方面，嘉林邊道項目預計第一季內上載樓書、接受貴賓預約參觀現樓，及有機會推出招標，價錢以九龍塘、筆架山一帶豪宅為參考對象。翻查資料，嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹山，洋房成交呎價介乎5.5萬至8.2萬餘元。

除獨資項目外，嘉華有份參與發展的另外3個大型全新樓盤，包括有西南九龍長沙灣GRAND VICTORIA第1期（524伙）、西鐵元朗錦上路項目（約2200伙）、港鐵（0066）將軍澳日出康城第11期（約1800伙），三盤合共提供約4524伙，亦部署今年內應市，當中GRAND VICTORIA第1期有望短期內獲批預售樓花同意書，最快第1季登場。

[發展商專訪]