經濟
發展商專訪

香港地產

嘉華：下季全面通關具「磁場效應」激活樓市 今年擬推4新盤 共涉逾4500伙

【明報專訊】新冠疫情雖然反覆，但踏入2021年，多個新盤仍伺機出擊；嘉華（0173）營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明接受專訪指，如新冠疫苗落實到位，期望疫情今季內「清零」，若加上中港兩地可於第二季全面通關，將帶出「磁場效應」，激活整體經濟和樓市，估計今年全年一手盤交投量比去年回升15%至20%。此外，嘉華部署今季推出九龍嘉林邊道豪宅項目，價錢將以九龍半山豪宅為參考對象，連同合作項目，嘉華今年有機會推出4個全新盤涉逾4500伙。

明報記者 林可為

受到新冠疫情打擊，去年本港全年新盤成交錄約1.47萬宗，為2013年一手銷售新例實施後的7年低位；溫偉明坦言:「2020年的確係困難的一年，疫情除影響市場氣氛和市民買樓意欲，政府多個部門的員工於疫情期間獲安排在家工作，效率亦有所降低，影響到新盤獲批預售和發展商推盤步伐。」

溫偉明: 今年一手成交按年睇升兩成

踏入2021年，溫偉明期望疫苗可於首季內落實到位，令到社區疫情可以「清零」；溫偉明認為，今年首季屬於正本清源的階段，待中、港兩地有望於第二季全面恢復通關，屆時將產生「磁場效應」，全面激活各項經濟活動，樓市亦將受惠，料大型新盤將會悉數登場，預計今年整體一手成交量，可比2020年按年上升15%至20%。

以此推算，今年全年一手成交有望達1.69萬至1.76萬宗，但由於經濟前景仍極具挑戰性，溫偉明認為今年本港樓價「報復性」颷升機會不大，預計只有約5%溫和升幅。

嘉林邊道豪宅屆現樓 地處名校網

至於嘉華今年推盤部署，溫透露，集團獨資發展的九龍嘉林邊道豪宅已獲批發入伙紙，項目位處全港知名的41校網，加上只由5個洋房式單位組成，定必善價而沽。

被問及項目設計特色，溫偉明指出，各單位實用面積平均約4000方呎，採用5房5套間隔，適合大家庭客；此外，單位採用中空式內園設計，擁有更理想採光效果。另物業外牆立面，以現代時尚感為設計主調，強調摩登的感覺。

中空內園設計增單位採光效果

銷售部署方面，嘉林邊道項目預計第一季內上載樓書、接受貴賓預約參觀現樓，及有機會推出招標，價錢以九龍塘、筆架山一帶豪宅為參考對象。翻查資料，嘉里（0683）九龍半山龍駒道緹山，洋房成交呎價介乎5.5萬至8.2萬餘元。

除獨資項目外，嘉華有份參與發展的另外3個大型全新樓盤，包括有西南九龍長沙灣GRAND VICTORIA第1期（524伙）、西鐵元朗錦上路項目（約2200伙）、港鐵（0066）將軍澳日出康城第11期（約1800伙），三盤合共提供約4524伙，亦部署今年內應市，當中GRAND VICTORIA第1期有望短期內獲批預售樓花同意書，最快第1季登場。

[發展商專訪]

上 / 下一篇新聞

盈富料停買3「禁令股」 最快今公布 恒指公司未剔除 貝萊德今起停止新投資
盈富料停買3「禁令股」 最快今公布 恒指公司未剔除 貝萊德今起停止新投資
勢現追蹤誤差 投資界憂基金表現受損
勢現追蹤誤差 投資界憂基金表現受損
三大電訊股表現 還看北水動向
三大電訊股表現 還看北水動向
逾400輪證提早終止
逾400輪證提早終止
陳茂波：有市民建議加稅 專家：一年半載內做不到
陳茂波：有市民建議加稅 專家：一年半載內做不到
順豐創辦人王衛 任大灣區航空董事
順豐創辦人王衛 任大灣區航空董事
花旗黃栢寧：拜登上場續印鈔谷經濟 美匯趨跌資金湧港
花旗黃栢寧：拜登上場續印鈔谷經濟 美匯趨跌資金湧港
銀行促銷ELN 客戶須知風險高
銀行促銷ELN 客戶須知風險高
貝萊德劉鑫：節前資金足 內地10年債息續回落
貝萊德劉鑫：節前資金足 內地10年債息續回落
蔡奎旗下佳辰資本疑墮港「天仙局」 入禀追討逾億 多家涉案公司無實際地址
蔡奎旗下佳辰資本疑墮港「天仙局」 入禀追討逾億 多家涉案公司無實際地址
離開龍湖自立門戶 佳辰屬私人投資旗艦
離開龍湖自立門戶 佳辰屬私人投資旗艦
德勤：強攻大灣區 員工回內地可獲調整薪酬
德勤：強攻大灣區 員工回內地可獲調整薪酬
中概股續回流香港 料今年第二上市仍暢旺
中概股續回流香港 料今年第二上市仍暢旺
區塊鏈101創辦人仇詩豪：比特幣助解貧富懸殊
區塊鏈101創辦人仇詩豪：比特幣助解貧富懸殊
秘魯礦場附近社區堵路解除 五礦Las Bambas銅礦恢復運輸
秘魯礦場附近社區堵路解除 五礦Las Bambas銅礦恢復運輸
本地原貌軟餐 助吞嚥困難者重拾滋味
本地原貌軟餐 助吞嚥困難者重拾滋味
長者出現吞嚥困難甚普遍
長者出現吞嚥困難甚普遍
張兆聰：跟SK落注電池龍頭PLUG
張兆聰：跟SK落注電池龍頭PLUG
李澄幸：創業前做預算 須以「生存」作目標
李澄幸：創業前做預算 須以「生存」作目標
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：舜宇創新高 留意購證17389
金子：舜宇創新高 留意購證17389
張兆聰：物管股有勢 恒大物業追落後
張兆聰：物管股有勢 恒大物業追落後
蔡金強：拜登的Sleepy時代
蔡金強：拜登的Sleepy時代
艾雲豪：當碧咸遇上佛利民
艾雲豪：當碧咸遇上佛利民
陳大為：美國多年面對的「通脹」：華爾街的困局
陳大為：美國多年面對的「通脹」：華爾街的困局
謝偉銓：應使則使 能者多付
謝偉銓：應使則使 能者多付
比特幣買賣渠道多 最平380元有交易
比特幣買賣渠道多 最平380元有交易
沈永年：網絡營銷 大勢所趨
沈永年：網絡營銷 大勢所趨
趙海珠：2021年美元料再跌7%
趙海珠：2021年美元料再跌7%
謝紹榮：易被大眾忽略兩投資原則
謝紹榮：易被大眾忽略兩投資原則
黃德几：歐舒丹受惠中國內需增長
黃德几：歐舒丹受惠中國內需增長
陸振球：買剛需消費股ETF對冲通脹
陸振球：買剛需消費股ETF對冲通脹
陸振球：美愈打壓中概股 港交所愈升
陸振球：美愈打壓中概股 港交所愈升
林少陽：股市牛氣料可維持至業績期
林少陽：股市牛氣料可維持至業績期
技術取勝：恒生企穩降軌之上
技術取勝：恒生企穩降軌之上
李聲揚：債息抽升 今年最大風險
李聲揚：債息抽升 今年最大風險
潘迪藍：民主黨全面執政 美股牛市延續
潘迪藍：民主黨全面執政 美股牛市延續
蘇沛豐：潤地租金收入佔比升 估值向上重估
蘇沛豐：潤地租金收入佔比升 估值向上重估
李順威：2021年再生能源板塊尋寶
李順威：2021年再生能源板塊尋寶
劉思明：主題股各自精彩 濰柴可小注
劉思明：主題股各自精彩 濰柴可小注
何啟聰：阿里企穩220元 看好購12154
何啟聰：阿里企穩220元 看好購12154
瑞銀亞洲：傳參與百度智能車 看好吉利購29073
瑞銀亞洲：傳參與百度智能車 看好吉利購29073
摩根大通亞洲：汽車股強勢 長汽購28916
摩根大通亞洲：汽車股強勢 長汽購28916
周顯：細價股不怕壞新聞 最怕無新聞
周顯：細價股不怕壞新聞 最怕無新聞
張佩儀：強積金預設投資策略 省時省力
張佩儀：強積金預設投資策略 省時省力
何濼生：全球化主義會重新抬頭
何濼生：全球化主義會重新抬頭
王弼：美匯不轉強 美股沒跌理由
王弼：美匯不轉強 美股沒跌理由
曾淵滄：內循環支持A股起飛
曾淵滄：內循環支持A股起飛
湯文亮：通關前撤辣 浪費政策應有功能
湯文亮：通關前撤辣 浪費政策應有功能
陳永傑：多番考驗 實物資產尚穩
陳永傑：多番考驗 實物資產尚穩
廖偉強：疫情倘消退 購買力釋放
廖偉強：疫情倘消退 購買力釋放
布少明：今年樓市兩大「亮點」
布少明：今年樓市兩大「亮點」
李志成：新盤變速搶攻 引出購買力
李志成：新盤變速搶攻 引出購買力
去年在港賣樓630伙 吸金73億
去年在港賣樓630伙 吸金73億
MONACO折實2.37萬加推80伙 兩日收1300票
MONACO折實2.37萬加推80伙 兩日收1300票
太古城本月16成交 按月增八成
太古城本月16成交 按月增八成
龍譽三房僅減200元 每月3.28萬獲承租
龍譽三房僅減200元 每月3.28萬獲承租
元朗地舖1600萬易手 呎價3.5萬
元朗地舖1600萬易手 呎價3.5萬
緹山居高臨下 飽覽九龍全景
緹山居高臨下 飽覽九龍全景
譽．港灣今年「開齋」實呎逼2萬
譽．港灣今年「開齋」實呎逼2萬
信安：首季MPF部署 看好亞股
信安：首季MPF部署 看好亞股