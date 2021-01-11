李志成：新盤變速搶攻 引出購買力

樓市受疫情影響，連帶新盤銷售量亦告下挫。統計顯示，2020年全年共售出約1.45萬伙新盤單位，較2019年全年逾1.85萬伙減少約22%，年內銷售金額亦下跌約19%。

另外，去年共12898個單位獲批預售樓花，較2019年14137伙跌約8.8%，是5年新低。雖然如此，以2020年全年累計，新申請預售樓花單位共有18044伙，較2019年10360伙大升約74.2%。

中港若通關 北水重臨樓市更熱

近日疫情稍回穩，新盤市場再起動，今年頭炮新盤啟德項目率先開價，低於同區項目價錢，另將軍澳大型新盤快推出，有望引出餓盤多時的購買力。山頂文輝道地王以新高價批出後，豪宅市道轉活，豪宅新盤加快部署推售，其中中半山項目為近期矚目新盤，短期內推出招標，豪宅盤源矜貴罕有，在全球量寬下，資金將續追捧優質豪宅。

隨疫苗面世，疫情有機會有起色，經濟有望逐漸復蘇，積存的購買力有望釋放，市場重拾正常成交步伐，若疫情平復，中港恢復通關，北水重臨撐市，樓市交投將更趨旺熱。

香港置業行政總裁

[李志成]