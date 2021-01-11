布少明：今年樓市兩大「亮點」

趁疫情稍有改善，新盤市場亦漸漸撥雲見日重新啟動，相信新一輪的新盤大戰將慢慢開展。至於新申請預售樓花方面，雖然去年12月僅1個住宅項目新申請預售樓花，但以2020年全年累計，新申請預售樓花單位共逾1.8萬伙，較2019年1.036萬伙大升逾74%。

另一邊廂，筆者認為未來有兩個樓市板塊特別值得注意，其一是超級豪宅市場。最近山頂文輝道豪宅地王上月以破頂價批出，明顯盤活超豪宅市道，近期亦有豪宅新盤趁勢出擊。以港島區資料作例子，去年疫情反覆，但港島區（包括愉景灣）逾5000萬元二手住宅仍然連續第3年錄得近200宗的高位，反映在「北水」減少「南調」下，單靠本地買家購買力的「內循環」已足以力撐市場。

可以預期的是，隨着疫情漸漸漸緩和，加上中港恢復通關後北水重臨的「助力」，再配合超豪宅向來供應矜罕因素，相信今年超級豪宅交投表現可望看高一線。

另一個今年值得留意的樓市板塊，當然是受惠「新按保」措施，購買力仍有待釋放的1000萬元或以下物業。今年此板塊相信依然受市場熱捧，主要原因是受「新按保」支持，首期「Lump sum」相對較細，而且物業容易出租，自住投資皆宜，是買家入市首選。

美聯物業住宅部行政總裁

[布少明]