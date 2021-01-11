廖偉強：疫情倘消退 購買力釋放

【明報專訊】2020年全球各國受到新冠病毒疫情衝擊，無論經濟、人流、物流及市民生活都幾乎停擺，香港在長時間的限聚措施及四波的疫情爆發下，經濟及社會已嚴重受創，裁員及減薪問題相繼出現。同時，近兩年美國不斷地向中國及香港實施不同的貿易限制，以及社會運動的發生，對經濟造成負面影響；在多個不利因素夾擊下，香港樓市理應出現骨牌式下跌。不過，根據我們集團的樓價指數顯示，去年初的指數為178.13，直到去年結時則為176.22，樓價全年只是微跌了1.07%。
樓價自2008年金融海嘯後再次下跌，並結束連續11年的升勢。雖然如此，樓市在現時惡劣環境中仍能保持平穩，足見樓價抗跌力十分強。筆者曾在不同的文章談論過，樓價不跌的主因是政府自2010年起推出多項辣招，令到物業買賣成本增加，業主或投資者也不願意支付高昂的成本而放售物業。另外，各國採取量化寬鬆貨幣政策，現金貶值，大量資金投向實體資產，順理成章房地產成為市民心目中的首選產品。在需求不斷增加，息口又持續偏低環境下，物業價值被推高，手持資產的市民財富隨之水漲船高，在滾動雪球效應之下，吸引更多市民追捧房地產，造成樓價連年上升。
筆者認為雖然去年樓價錄得跌幅，但房地產是香港經濟的定海神針，只要疫情轉趨穩定，相信今年樓價變幅很難再出現負數了；而且預期新冠肺炎疫苗開始接種後，社會及經濟活動就可以逐步展開；中港兩地能夠恢復通關，讓人流、物流及經濟流重新啟動，將會帶動整體經濟反彈，房地產積聚多時的龐大購買力，就會一觸即發。