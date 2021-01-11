廖偉強：疫情倘消退 購買力釋放

樓價自2008年金融海嘯後再次下跌，並結束連續11年的升勢。雖然如此，樓市在現時惡劣環境中仍能保持平穩，足見樓價抗跌力十分強。筆者曾在不同的文章談論過，樓價不跌的主因是政府自2010年起推出多項辣招，令到物業買賣成本增加，業主或投資者也不願意支付高昂的成本而放售物業。另外，各國採取量化寬鬆貨幣政策，現金貶值，大量資金投向實體資產，順理成章房地產成為市民心目中的首選產品。在需求不斷增加，息口又持續偏低環境下，物業價值被推高，手持資產的市民財富隨之水漲船高，在滾動雪球效應之下，吸引更多市民追捧房地產，造成樓價連年上升。

筆者認為雖然去年樓價錄得跌幅，但房地產是香港經濟的定海神針，只要疫情轉趨穩定，相信今年樓價變幅很難再出現負數了；而且預期新冠肺炎疫苗開始接種後，社會及經濟活動就可以逐步展開；中港兩地能夠恢復通關，讓人流、物流及經濟流重新啟動，將會帶動整體經濟反彈，房地產積聚多時的龐大購買力，就會一觸即發。

利嘉閣地產總裁

[廖偉強]