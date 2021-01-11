陳永傑：多番考驗 實物資產尚穩

近30多年，發生過八七全球股災、九七亞洲金融風暴，以至0八年環球金融海嘯，重創全球股市、樓市，但時至今日，實物資產價格如物業、黃金及優質股票，大都高於30多年前。

八七股災親歷其境的投資者，當年一般在股票、物業在大跌之後都有憂慮，擔心身家貶值後難以回復舊觀。30多年過去，當年各場股災樓災無疑慘烈，但只要是持有優質股票以至物業、黃金等資產至今，身家都大勝當年，能夠守得雲開見月明。

股災、樓災當然恐怖，但如果投資得法是擁有實質資產而非靠巨額槓桿方式持有，守至今日身家尤勝當年。例如30多年前九龍市區大型樓盤初開售時呎價未夠600元，現在卻是約每呎14000元，升幅超過22倍。

香港恒生指數在1987年高見約4000點，雖然也跟隨美國爆發股災，但數年後已收復失地。及後又發生過亞洲金融風暴及全球金融海嘯，恒指亦一一收復，在2018年更創33484點紀錄。儘管近年港股受到多項不利因素衝擊，去年被新冠病毒疫情蹂躪得經濟元氣大傷。恒指去年底收27269點，仍比1987年股災前頂峰高出約5.91倍。30多年來，港股高處未算高，繼續向高位進發。

不過，在股票市場揀股是非常考功夫，在芸芸股海中找出能夠脫穎而出的，並不容易。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]