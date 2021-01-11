湯文亮：通關前撤辣 浪費政策應有功能

我小時候，有很多人教我做生意，有一次在落雨的時候，我見到老伙記將本來賣5元一擔的柴改為6元，我當然不明白。老伙記話橫掂落雨天都唔會有人買柴，不如將售價提高，待好天才回復正常，買柴的人就會很開心；倘若真的是落雨天有人買柴，買十斤送兩斤，買柴的人亦會很開心，口碑就會傳開去。我當時不明白，因為老伙記做法與當時社會完全脫節，以中秋月餅為例，中秋節之前一毫子都不減價，過了中秋就改名為天光餅，大幅減價。其實，這是極之錯誤，慳儉的人會等中秋節過後才買月餅，現在已經不同，中秋節前六折七折就可以買到名牌月餅，中秋節過後冇人會買月餅，反而會回復原價，這是落雨賣柴理論。

冇人買加價 有人買應減價

地產商賣樓也是一樣，每年11月至翌年1月屬樓市淡季，地產商是不會推出新盤，只會出售貨尾單位，但千祈唔好以為地產商會減價，大多數地產商都不會減價，最多是給予高一些佣金，買家是可以要求物業代理回贈。到翌年春節過後，地產商見購買力已經積聚了一段時間，便會以優惠價推出新樓盤，樓價不俗，成交量增加，這就是大家掛在口邊的小陽春，如果地產商不在淡季時取消優惠，到小陽春的時候又怎可以賣得好價，這亦是落雨賣柴理論，冇人買加價，有人買就減價。

落雨賣柴理論是很淺，但很多人不明白，明知因為香港封關而很少內地人能夠在港買樓，反而不斷叫政府撤銷工商物業特別印花稅，政府從善如流，但成效不彰，令到那些人不敢叫政府撤銷住宅物業的辣招。其實，明知冇內地人在港買樓，點解要求政府撤辣，他們應該要求政府在恢復與內地通關之後撤辣，這反而會令香港人知道，在通關撤辣之後，多了內地人在港買樓，樓價有機會上升而買樓，政府今次撤辣可能浪費了應有功能。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]