曾淵滄：內循環支持A股起飛

不過，特朗普仍然有幾天的任期，不排除他會在這幾天內盡量搞破壞，其中最大可能的破壞，就是以總統行政命令將大量甚至全部中資股從美國的交易所除牌。果真如此，是很好的機會讓我們可以低價買入，在美國除了牌的股份，其實際業務一點也沒有受到影響，這些股份在香港上市，依然可以正常買賣，就算所有的美資被逼在香港也賣掉這些股份，也一定有足夠的非美資承接這些股分，美資沽清之後，就是新的起飛時段。中移動（0941）、中電信（0728）、中聯通（0762）、阿里（9988）、騰訊（0700）皆如此。

特朗普愈是打壓，港交所（0388）的小股東就愈是高興，被美國除牌的中資股最大的可能去向就是轉到香港上市，轉換程序一旦完成，就算將來拜登取消特朗普的行政命令，相信這些股份都會長留於香港交易所。

特朗普愈打壓 港交所愈受惠

而仍未面對除牌壓力的中資股，也會加快加入「狡兔三窟」的佈置，前來香港上市，可以說，今年，香港的上市新股會非常熱鬧，再加上恒生指數公司在去年底宣布恒生指數將進行改革，新上市公司可以很快加入恒指，第二上市的股份在恒指的比重也可以增加，這些改革會吸引更多有分量的中資股，不論現在是否還在美國上市，也會來到香港上市。

2021年是中國「十四五」規劃的開始，十四五規劃以雙循環為主，其中內循環是最重要的新國策，在內循環支持之下，中國A股是時候起飛，A股中又以新經濟股為主的創科板為強中之強股份，創業板指比深證成指強，深證成指又比上證指數強。

A股上望空間比港股大

不過，A股個股的資料香港傳媒報道不多，因此，比較理想的作法是投資ETF，如南方及安碩兩隻A50 ETF（2822）（2823），也有華夏滬深三百ETF（3188），這3隻ETF於去年的表現遠遠跑贏盈富基金（2800），今年在內循環的國策帶動之下，表現會更好，不要忘記，目前的A股與2015年大時代時比較，還差得遠，與2007年港股直通車時代比較，就差得更遠，這說明A股向上望的憧憬會比港股強。部分內地企業會到香港上市，但是也有部分不來香港上市，以茅台（600519.SH）為例，過去4年股價上升10倍，絕對比騰訊這類的股王更強。

換另一個角度看，今日香港上市的股份中，港資企業與內地企業股價的走勢也同樣是強弱分明，恒生指數之所以至今仍表現一般，其中一個原因就是依然保存大量港資企業。畢竟，14億人口的市場一定比700萬人口的市場強。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]