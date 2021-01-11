王弼：美匯不轉強 美股沒跌理由

本欄多次說過，2016年的英國脫歐和特朗普當選總統，可以看成同一件事，就是西方的保守主義對全球主義（Globalism）的一次反擊，那一次大出建制派的意外，保守派成功突圍。什麼是全球主義呢？不容易三言兩語說清楚，但在西方保守派的眼中，特別從英語系白人的角度而言，保留盎格魯撒克遜人的傳統，理性方面，希（臘）羅（馬）哲學為重要支柱，至於道德，則由基督教承載。

侵叔落台 可視為全球主義成功反撲

可是在全球主義衝擊下，西方的傳統哲學教育在校園幾乎消失，也許只有社會上小部分最頂層的人，還對蘇格拉底和帕拉圖著作有興趣，大眾則變為沉迷運動四肢發達的人。至於道德的部分，西方社會的道德淪亡早已不是新聞，基督教義幾十年來被愈來愈多的西方人士唾棄，城市的情况尤甚，不少教堂被改裝為展覽館或賣物場地，反而鄉郊民眾仍秉承傳統。

這群保守派還有一個共通點，因為居住於鄉郊，是全球化下最受衝擊的一群，工作都被外判到第三世界，生活水平無法提高，這一群人成了支持英國脫歐和侵叔當選總統的政治勢力，2016年成功突圍奪取政權，企圖扭轉全球主義的大趨勢。

所以，無論是英國脫歐還是侵叔當選，都代表了一種民意反撲，就算不是特朗普上台，保守派的選民也會選出另一名不容於建制的人為他們發聲，因此今次侵叔被徹底鬥臭，就不只是他個人的事，而是過去4年保守主義的反抗，最終功敗垂成，全球主義會對這群反抗者進行清算。

東方式政治追殺 西方落地生根

大家不要忘記，民主黨前總統候選人希拉里，把侵叔的保守派支持者形容為可憐蟲（Deplorables），可能是衝口而出，但這才是真心話，因為她壓根兒看不起這班鄉巴佬，更難忍受是給他們奪了4年的政權！

我們目前看見是不少保守派人士的平台遭主流社交媒體封殺，已傳出Parler有機會被蘋果下架，侵叔擁有千萬追隨者的面書和推特戶口也被無限期凍結，最後遭註銷也說不定。大家都知道，社交媒體千萬追隨者是雄厚的政治資本，戶口被註銷，跟剝奪侵叔和其他保守派KOL的政治權利沒分別，東方式的政治追殺，終於在西方社會落地生根！

民主黨再奪國會 拜登派錢無後顧之憂

在保守派潰不成軍的情况下，民主黨一舉奪取白宮和國會，拜登便可無後顧之憂地派錢托市。美股上周升約2%，在短期而言，實在看不到美股有大跌的道理，硬是要找一個調整的理由，就是美匯指數在上周三觸底回升到90.07收市。

未來一段時間，只要美元持續下跌，環球股市仍會有不俗的表現。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]