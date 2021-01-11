經濟
張佩儀 財女手記

投資策略

張佩儀：強積金預設投資策略 省時省力

【明報專訊】強積金預設投資策略（DIS），又稱「懶人基金」，是政府針對強積金基金普遍收費高、種類繁雜、難以選擇的問題，給予打工仔的應對選項。不少打工仔疏於打理強積金，令投資跑輸通脹，甚至出現虧損，DIS就是針對這群僱員而設。DIS主要有三大特點：

1. DIS採用兩個混合資產基金，分別為核心累積基金和65歲後基金，核心累計基金指將60%基金投資於較高風險的資產如環球股票，而其餘40%則投資於較低風險的資產如環球債券；65歲後基金則指將20%基金投資於較高風險的資產，其餘投資於較低風險資產。強積金受託人會因應客戶接近退休年齡逐步降低相等組合的投資風險，愈接近退休年齡，基金中債券的比例便愈大，股票的比例會愈小，藉以減少臨近退休人士的投資風險。而由50歲開始，受託人就會根據DIS指引為客戶逐步調整其核心累積基金和65歲後基金的比重。

2. 收費設上限：管理費（如受託人等費用）不可高於基金每年淨資產值的0.75%（以日額計算），經常實付開支（年度審計費及郵資等）不可高於基金每年淨資產值的0.2%，總共收費遠低於市場同類基金的平均基金開支比率1.58至1.68%。

3. 環球市場分散投資：兩個混合資產基金會投資於全球不同市場及不同資產類別。過去一年DIS基金表現，截至2020年11月底，核心累積基金過去一年的回報率為10.32至16.85%，65歲後基金則為6.79至9.49%，這是由於後者會將更大比例的資金配置在低風險資產。由於DIS屬分散投資策略，並非重點投資於某一市場，回報表現最終比較平穩，大幅跑贏大市的機會相對較小。對於不懂得投資或無時間管理強積金的人來說，的確是個不錯的選擇。

[張佩儀 財女手記]

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