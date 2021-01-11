周顯：細價股不怕壞新聞 最怕無新聞

在他逝世消息公布的當天，鱷魚恤的股價升了15%。照股票的傳統智慧，凡是老闆過身，股價差不多必然上升，通常的詮釋是：市場憧憬公司因其逝世而作出改革。

但照本人，周顯大師的經驗之談，則是除了老闆死亡之外，幾乎凡是有關公司的大新聞，不管是死人塌樓，甚至是胡亂收購，就是大股東的男女緋聞，都對股價有正面幫助。不過，這法則只適用於細價股，藍籌股不合。

傳媒報道效力 可吸引龐大資金

記得在「安心事件」發生後，我打鑼打鼓想找到黃心穎，準備出兩、三百萬年薪，聘她去當某上市公司的董事。我的判斷是，她一加盟，單單各大傳媒的報道的效力，最少可吸引到三、四千萬元的資金買入，實在是一本十利的投資。

只可惜，我只找到黃心美的電話，她沒有回覆，一星期後，此事淡了，就算再找到黃心穎，也沒用了。

說回林建名，他的弟弟林建岳，在生意上和在名氣上，都比這位同父異母的哥哥大得多。不過，這兄弟兩人，都是識飲識食識玩的人，歎盡了人生，也算是一生不枉。有趣的是，他們的父親林百欣，卻是完全不同，非常慳儉，一個魚柳包就是一餐。然而，這三父子也有相同之處，就是都很喜歡搞娛樂事業，我一直不明白為何出名「孤寒」的林伯，會肯花這麼多錢去搞電視台呢？

[周顯 投資二三事]