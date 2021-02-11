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投資策略

摩根大通亞洲：汽車股強勢 長汽購28916

【明報專訊】港股踏入2021年有個好開始，首周升逾2%，連升兩個星期，累積升幅近1500點。資金持續流入強勢板塊，汽車、物管及傳統有色金屬股受捧，吉利（0175）、比亞迪（1211）及長城汽車（2333）先後破頂。

對於已持有正股的投資來說，由於股份近日升勢凌厲，不妨考慮沽出正股獲利套現，並將小量利潤投入CALL輪，如正股持續向上，可繼續獲取回報，相反如高位出現調整，投資者最大損失亦僅是所投資的部分利潤，資金調配較為靈活。

如投資者看好車股後市，可參考吉利購28917，行使價34.34元，實際槓桿約3.2倍，2021年7月16日到期；或長汽購28916，行使價35.05元，實際槓桿約2.8倍，2021年7月16日到期。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本資料由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失所有投資。界內證自2019年7月起新推出市場，並無在聯交所上市的類似產品可供比較。過往表現並不代表將來的表現，投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。請於jpmhkwarrants.com/disclaimer 詳閱完整的免責聲明。）

[摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部]

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