瑞銀亞洲：傳參與百度智能車 看好吉利購29073

【明報專訊】有消息指美國上市的百度計劃成立智能電動車公司，而吉利（0175）更加會負責生產的部分，消息刺激吉利汽車上周五高開之後反覆向上，最後急升近兩成收市，亦創出33.25元的高位。事實上在美國上市的Tesla去年至今一直反覆上升，亦令市場對新能源、智能汽車等大有憧憬，比亞迪（1211）以及吉利自是水漲船高，不斷破頂。如投資者看好吉利，可留意吉利認購29073，行使價35元，2021年7月到期，有效槓桿約3.2倍。比亞迪上周五亦受帶動，突破高位，創出歷史新高248元。如投資者看好比迪，可留意比迪認購18948，行使價312.88元，2021年5月到期，有效槓桿約3.4倍。另外受惠市場憧憬更多中概股回流香港上市，港交所上周破頂，雖然之後稍為回落，但調整幅度不大，基本上仍在高位徘徊，如投資者看好港交，可留意港交認購28010，行使價500.5元，2021年4月到期，有效槓桿約8倍。