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何啟聰

投資策略

何啟聰：阿里企穩220元 看好購12154

【明報專訊】港股止跌回穩，恒指上周五高位曾升逾370點，高見27900點以上，收市升近330點，保持在27800點水平以上。港股持續高企，近日突破27500點水平後，緩步向上推進，向上有待挑戰28000關口，支持上移至參考10天線約27188點水平。

新經濟股逐步回穩，上周四急跌的阿里巴巴（9988），周五止跌回穩，高位曾升逾2%，收市升逾1%，保持在220元水平以上。向上有待上試230元阻力，支持或參考210元水平。看好可考慮阿里認購證12154，行使價260.8元，2021年4月到期，實際槓桿約7.4倍。相反看淡可留意阿里認沽證27146，行使價204.68元，2021年7月到期，實際槓桿約3.7倍。

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表及證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可升可跌，投資者或會蒙受全盤損失。結構性產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止， R類牛熊證之剩餘價值可能為零。過往表現並不反映將來表現。投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

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