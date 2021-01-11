劉思明：主題股各自精彩 濰柴可小注

恒指連升兩周，上周升647點或2.38%，收報27878點；國指升2.02%。恒生大型股、中型股指數上周分別升2.75%、3.66%，與恒指國指表現相若；不過，中型股指數升5.73%，小型股受到追捧，風險胃納高漲。交投熾熱，上周大市成交連續4日超過2000億元，全周日均成交2228億元，高於60天平均近五成。

恒指升穿降軌 短線試突破28000

走勢上，恒指前周漲逾3%，結束個多月的調整，上周延續升勢，並輕微升穿2018年延伸下降軌，短線嘗試突破28000關口，並以29000關口為目標。趨勢寬度方面，恒指國指成分股高於10天線、20天線、50天線比例，全線升至約八成超買水平，預計將遇到阻力。

大市持續向好，但買盤集中。據《明報》港股數據庫，上周五升跌比率61比38，升逾3%佔上升股份超過三成，跌逾3%佔一成半；過去11個交易日有10個升多跌少，但大部分每日只有約六成股份上升，上周每日升逾3%佔三四成，反映大市向好但不全面，買盤焦點集中，特別聚焦個別行業甚至個股。最近兩周，每周上升股份比例只有約七成。

環保及新能源升14%跑贏大市

本報數據庫追蹤的30個行業，上周有九成上升，當中有超過四成的升幅超過5%，環保及新能源升14%大幅跑贏，其次原材料、金屬及礦石升約9%，工業、本地金融升約8%。大漲的行業同樣出現買盤集中一兩隻股份上，如新能源龍源（0916）上周升近五成，拋售金風（2208）升近兩成，或光伏信義光能（0968）升近一成。

上月底提到展現強勁韌力旭陽（1907）、中航科工（2357）上周升兩三成，分別在原材料、航空及相關領漲；吉利（0175）、微盟（2013）、微創（0853）升兩三成，但相關的汽車、軟件服務、醫藥保健行業僅升2、3%，各只有五六成股份上升。

短線市場明顯以個別行業以至個股為焦點，濰柴動力上周五成交異動，可以留意。濰柴早前公布發行A股集資不超過130億人民幣的計劃，擬投入燃料電池產業鏈建設、國六及以上排放標準H平台道路發動機、大缸徑發動機產業化等項目。集資有助公司增強長期競爭力，但短期會造成攤薄效益。

濰柴升穿區間中位轉強 上試突破頂部

股價方面，濰柴上月跌至下半年低位附近回升，仍處14.6至17.6元區間之內；該股上周升穿區間中位約16元水平，出現轉強迹象，有望再次嘗試突破頂部阻力。短線止蝕位放在16元。

[劉思明 數據尋寶]