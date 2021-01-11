張兆聰：物管股有勢 恒大物業追落後

民主黨成功贏得喬治亞州兩個參議員選舉，意味大規模刺激勢將出台，再加上拜登獲確認為下任美國總統，引爆全球股市急升、美元下跌。

中央倘再去槓桿 A股易釀「人踩人」

以地區來看，韓股上周升9.7％，為表現最佳的地區，滬深300指數升逾5％同樣凌厲。但A股上周五出現高位調整，熱門板塊如白酒、家電、消費、軍工等全都有明顯沽壓。一個消息是基金公司開始控制規模，若此舉減慢新資金流入股市，對A股會有影響。

上周指A股市况類似2017年的，而當年升市最終破裂，主要是中央暴力去槓桿，流動性快速緊縮，而大家都是持有「漂亮50」，市場缺錢大家一齊沽貨，結果造成「人踩人」。當時在2017年底的政治局經濟工作會議，已提及槓桿率過高的問題，埋下政策收緊的伏線。但觀乎政治局近期的表態，以發展內需、核心科技攻堅為重點，全沒有提及槓桿問題；到人行層面，也只強調要保持宏觀槓桿率穩定，意味去年的寬鬆措施仍會維持。A股現時優質股市盈率全都在50倍以上，熱炒的如軍工股、光伏、鋰鎳鈷等資源股更是動輒過百倍，波動在所難免，但流動性支撐下仍然看漲。

上周10部委齊撐物管股，當日整個板塊全線錄得雙位數字升幅。筆者當時指碧桂園服務（6098）和永升生活（1995）質素最佳，是入市對象，上周五也雙雙大升創出歷史新高。若單看股價圖，兩股都呈直線上升，未有貨者定必畏高。但新政策為物管股開創了大量新業務機會，資金相信優質股最有條件捕捉這個新機遇，紛紛積極高追。

母公司擁龐大在建面積

另一隻可看看的是恒大物業（6666）。2020年下半年上市的物管股，很多都是傳出準備上市多時，各大內房股都是很早就作出上市安排。但恒大物業則有點突然，在母公司中國恒大（3333）傳出財困後就快速上市。當時市傳是原本希望做大收入和盈利、擴大規模才招股，但在母公司急於減債下才被迫快速上市。

恒大物業的問題是非業主增值服務的收入佔比高，2020年上半年仍達到27%，相對於碧桂園服務和永升僅10%或以下，顯然較高。由於盈收質素較低，加上去年下半年物管股處於跌浪，結果當時以貼近下限的8.8元招股，相當於2021年預測市盈率約21倍，但上市後更長期潛水。

恒大物業的賣點是母公司有龐大在建面積，而集團在管理第三方物業的佔比近乎零。但去年6月底止儲備面積比率達102%，除了碧桂園服務高達133%外，在行內已是極高水平。

擅於市值管理 需向基投交代

設局來看，此前低價上市屬無奈之舉，但恒大的強項是市值管理，當有需要拉升股價，總可創造出持續強勁升浪。集團上市前出售了28%股權予14名投資者，招股時21名基石投資者認購了一半國際配售股份，實際流通量僅8%，而這些股份說不定上市後還被趁低收集。

上周五開車爆升26%，一天追回同業一周的升幅。設局來看，恒大物業貨源歸邊，股價也要對上述投資者有交代，現在物管股有勢，趁機會炒上頗為合理。當然，上周五升幅巨大，本周應有整固，可逢低收集。

[張兆聰 還看今朝]