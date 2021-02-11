金子：舜宇創新高 留意購證17389

投資者無論以牛證或認購證追強勢股向上，或是以淡倉對冲手持的強勢股，在選擇產品上宜多花工夫。因為當股價急升時，輕微價外認購證及認沽證皆未有太多產品提供，牛證則見收回價偏遠，收回風險雖較低，但其他因素不變下，實際槓桿亦較低，同時價格亦會較高，熊證亦因不少已被收回而選擇較少，以吉利（0175）為例，截至上周五收市，全市場吉利熊證只剩兩隻。恒指牛熊證1000點差距期指張數比例20：80。牛證的重貨區集中在27100點至27199點，熊證的重貨區集中在28000點至28099點。上周推介港交購證22476回報也有31%，舜宇（2382）大客三星電子上季預告或增兩成六，帶動舜宇股價再創新高。交銀國際發表報告表示，舜宇將受惠小米（1810）銷量上升，因為小米專注於攝像頭的發展將有利舜宇的產品結構。該行維持舜宇「買入」評級，目標價185元。

技術上，舜宇上周五創新高後，投資者可以之前高位175元為支持，看好舜宇前景可以留意其購證17389。

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