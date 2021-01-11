蘇沛豐：潤地租金收入佔比升 估值向上重估

人民銀行及銀保監於12月底聯合公布，建立銀行業金融機構房地產貸款集中度管理制度，對銀行之房地產貸款餘額佔總貸款之比例設定上限，綜合平均為30.3%，市場原先預期上限將為30%，結果已算較預期略為寬鬆。截至2020上半年，房地產貸款的佔比為28.7%，與上限30.3%仍有距離。

疫情後消費反彈 利商場租金收益

其實內房政策已稍為放寬，上月政治局會議採取中性態度，以確保房地產市場健康，而上季一些地區已放寬戶籍政策，以吸引更多人才，例如山東省、無錫、蘇州、福州、重慶和廣州。需求方面，預計2021年主要發展商之銷售按年增長約11%，受去年儲蓄率增加和財富效應支持，而毛利率料上升。

今年可留意商場租金收入佔比較高的內房股，因為疫情後消費反彈，有利商場租金收入增長。華潤置地（1109）是內地主要的商場營運者，今年租金收入料升逾三成，並計劃新建10個商場。

短期目標34元

華潤置地之2021年預測市盈率約8倍，低於歷史平均9倍，隨着租金收入佔比上升，估值有望逐步向上重估。參考另一家主要商場營運商龍湖（0960），預測市盈率達13倍，華潤置地之估值顯得吸引。股價圖上，華潤置地近期於30元之支持頗強，並營造小形頭肩底利好形態，若升穿頸線32元，短期目標34元。

（筆者為證監會持牌人，沒持有上述股份；招銀國際證券或其關聯機構曾在過去12個月內與本文內所提及發行人有投資銀行業務的關係。）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]