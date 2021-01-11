李聲揚：債息抽升 今年最大風險

另一個例子：明明很多分析說民主黨左傾仇商，上任必然加稅（可能是），若民主黨話事，美股勢必重創（但歷史上民主黨總統較有利股市）。結果去年民主黨上台後，股市依然做好，甚至比總統大選前好。

美股上半年或現10%以上調整

上星期民主黨連參議院也拿下，是有點意外的結果。民主黨總統配合黨友的兩會，施政應該十分順利。相關股份如大麻股、新能源、槍械股等也再升。而大市也照樣破頂，才不擔心什麼加稅。

話說回頭，小弟見近期網上很多股神上身，前輩推介的股份去年升五成也被人恥笑。小弟深信，今年股市縱使應該仍然樂觀（全年可望有升幅），但定必較去年難玩。說白一點，美股上半年很可能會見到相當大的調整，說的是10%以上。

現在股市值博率不是太高，當然大家仍是應該stay invested，但使用槓桿就千萬不可。若有大筆現金在手，也不用此刻全數買入，相信今年稍後會有更好的機會出現。

過往債券零息 資金被迫買股

何以小弟認為值博率不太高？因為股市和去年相比已經昂貴了許多。除了是指數上升，市盈率貴了，也要留意較少人談及的一點：美國10年債息，已經悄悄升穿1厘，較去年低位上升50點子（100點子等於1厘）。

去年3月後環球股市長升長有，當然和聯儲局減息及買債有關。股市（特別是美股）估值早已是多年新高，但投資者沒有別的選擇，難道去買零息的債券？所以低債息支持了股市。現在債息才1厘，投資者當然不會太在意，但這就像溫水煮蛙，去到某個水平，就會出事。

民主黨大手派錢，勢成定局。但錢從何來？不錯，美國是超級大國，美元有霸權地位，但是否可以不停印錢而無任何效果？若相信可以，則美國不用收稅，印錢支付政府開支就可以了。

儲局必再買債壓息 惡性循環終會爆煲

小弟相信，近期債息急升，正是因為民主黨控制了兩院。若債息一直上升，首先是股市有機會借勢調整（本來就已經很貴），另外也可能危及實體經濟——而美國近期的就業數據已經轉弱。

債息上升，如何是好？小弟幾可肯定，聯儲局必然會買債，壓低債息。皆大歡喜，對不？但當然美元會受壓。美元已走弱多時，離歷史新低仍遠。但若遊戲一直玩下去，美元太弱，銀紙也印得太多，很難想像會沒有通脹。到時債息又再上升，然後回到起點，再玩一次此類操作，總有一天會爆煲。

當然，凱恩斯說，長遠來說我們都難逃一死。事實也像路易十五所講：「我死後，哪管它洪水滔天」。美國已有不少批評，認為無止境的印鈔買債，是讓孫輩埋單。但人生才幾十載，很多人才不管這些——况且民主黨最「左」，最支持派錢甚至全免學生貸款的，正是年輕的「進步派」。

事實亦不用太杞人憂天，小弟並非叫大家沽出股票，萬萬不可。只是不要得意忘形，若有重要開支應先行預留資金。話說回來，近期匯豐控股（0005）股價回勇，在倫敦更試過一日升10%。中銀香港（2388），恒生銀行（0011）等等港資銀行，以及美股的美資銀行也強，也都是因為債息回升。此外，保險股也是受惠者，友邦（1299）也是創新高。這些都是舊經濟股中突圍而出的公司。

作者為證監會持牌人士，並未持有以上股票

環一證券投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]