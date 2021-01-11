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林少陽：股市牛氣料可維持至業績期

【明報專訊】經過多輪彈弓手之後，美國政府最終將包括三大中資電訊商在內的30多家中資公司列入投資黑名單，我們亦收到美資託管銀行通知，必須在限期內將所有涉事股份及相關衍生工具平倉。經歷過兩年前俄鋁（0486）事件，我們今次是有備而戰，一早對所有可能涉事股份敬而遠之，相關政策對我們倉位影響近乎零。

國際地緣政治風險，早已成為金融市場常態，除非從此「金盆洗手」，否則投資者唯一可以做的，就是以平常心應對。近年，我們公司的倉位數量有所上升，其中一個原因，正是為了應對這些突發事故。

查實，美國政府禁止自己國民買別國的資產，是在剝削自己國民的投資選擇權利。這種攬炒（損人不利己）心態及行為，未來還可能會繼續有人做，投資者不宜掉以輕心，持倉最好還是不要太過集中為宜。

美「打劫」國民 資助敵對勢力

我們機構投資者，投資限制相對較大，我們的託管銀行，未必樂於接收這些被制裁的中資股份，但是，對部分在中資券商開戶的散戶來說，上周五三隻電訊商股價大跌，情形有點像兩年前的俄鋁事件一樣，或有機會為勇於接貨的投資者，提供一次難得的買貨機會。想深一層，美國政府其實是在打劫自己國民及所有美資公司客戶，去資助敵對勢力！你說究竟特朗普及其內閣，是在打擊對手，還是幫對手助攻？

中央撐電訊商 或減行政指導

老實說，三家電訊商近年經常被中央政府行政指導，要求減月費，同時必須為國家電訊基礎建設，投入巨額資本，相關股份的投資價值，愈來愈低。經過今次美國政府一搞，為了同仇敵愾，說不定這些損害股東利益的政策，未來反而會有所收斂。就上周五所見，賣出三家電訊商的主要是外資機構投資者，中資卻密密掃貨。單計中移動（0941），上周五便透過「港股通」淨買入了過百億元。

去年11月，中國人民銀行經過一輪收水之後，忽然大幅擴大中央銀行的資產負債表，單月急升超過1萬億人民幣。相關政策方向轉變，似乎是為了對冲政府對內房實施三條紅線，以及容許多家中資企業債務違約等政策。今次美國政府對中資國營企業境外融資活動進一步設限，或進一步促使人民銀行實施更寬鬆的貨幣政策，對冲美國政府的金融圍堵政策。

美制裁隨時利淡變成利好

早於2020年12月初，在收到人民銀行資產負債表重新擴張的時候，A股已有重新破頂之勢。對於港股短期後市，今次美國政府的制裁行動，很可能由利淡迅速變成利好因素，並為本已牛氣冲天中港股市氣氛，再火上添油。

現在市况超好，投資者只要稍具勇氣，買入成交量及股價急升的股份，通常都會很快見到收成，而類似的市况，應該至少還能維持至2020年業績期的初段。在這種市况，叫人小心後市可能潛伏隱憂，其實是在阻人發達。這些事，識趣的最好還是少做為妙。因此，我只想預祝各位，今年賺多啲！

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]

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