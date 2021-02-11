陸振球：買剛需消費股ETF對冲通脹

債息上升，亦即債價回落，往往反映通脹預期升溫，以美國抗通脹債券息率推算，巿場預期未來3年美國通脹率有可能回升至接近3厘（見圖1），對一般人而言，通脹升即代表買的東西會愈來愈貴，尤其擔心民生用品價格升幅快過加人工，等同生活水平或會倒退，要想辦法對冲，或可買入美國的剛需消費股ETF如Consumer Staples Select Sector SPDR Fund（XLP），該ETF近月創了新高並形成上升通道，後巿看好。

所謂剛需消費，乃指一般不受經濟好壞影響也要消費的商品，除了超巿貨品和食物外，也包括煙酒等消費品，與汽車、珠寶或iPhone等如被減人工或遭裁員可以延後購買不同。

容許加熱煙並納稅網 利增庫房收益

說到煙酒，最近坊間有建議政府可考慮在財政預算案加煙稅，以增加庫房收入和令巿民減少吸煙，但根據過往經驗，每逢加煙稅，只會鼓勵煙民幫襯走私煙，反令庫房煙稅得不償失，煙民亦不會明顯減少，倒不如容許香港接受加熱煙並將之納入稅網，一來已有研究指加熱煙可作為傳統煙的較少傷害性代替品，二來可增加庫房新的稅收來源，幫補財赤。

[陸振球 投資超限戰]