經濟
陸振球 投資超限戰

投資策略

陸振球：買剛需消費股ETF對冲通脹

【明報專訊】國去年疫情肆虐衝擊下推出無限QE和繼續人為壓低利率，自然利好債券投資，如在2020年初買入美國長債ETF如TLT，全年約有15%的賺幅，回報可算不俗，惟近日美國債息回升，10年期國債孳息上周升穿1.1厘收巿，債券牛巿似受挑戰。

債息上升，亦即債價回落，往往反映通脹預期升溫，以美國抗通脹債券息率推算，巿場預期未來3年美國通脹率有可能回升至接近3厘（見圖1），對一般人而言，通脹升即代表買的東西會愈來愈貴，尤其擔心民生用品價格升幅快過加人工，等同生活水平或會倒退，要想辦法對冲，或可買入美國的剛需消費股ETF如Consumer Staples Select Sector SPDR Fund（XLP），該ETF近月創了新高並形成上升通道，後巿看好。

所謂剛需消費，乃指一般不受經濟好壞影響也要消費的商品，除了超巿貨品和食物外，也包括煙酒等消費品，與汽車、珠寶或iPhone等如被減人工或遭裁員可以延後購買不同。

容許加熱煙並納稅網 利增庫房收益

說到煙酒，最近坊間有建議政府可考慮在財政預算案加煙稅，以增加庫房收入和令巿民減少吸煙，但根據過往經驗，每逢加煙稅，只會鼓勵煙民幫襯走私煙，反令庫房煙稅得不償失，煙民亦不會明顯減少，倒不如容許香港接受加熱煙並將之納入稅網，一來已有研究指加熱煙可作為傳統煙的較少傷害性代替品，二來可增加庫房新的稅收來源，幫補財赤。

[陸振球 投資超限戰]

上 / 下一篇新聞

盈富料停買3「禁令股」 最快今公布 恒指公司未剔除 貝萊德今起停止新投資
盈富料停買3「禁令股」 最快今公布 恒指公司未剔除 貝萊德今起停止新投資
勢現追蹤誤差 投資界憂基金表現受損
勢現追蹤誤差 投資界憂基金表現受損
三大電訊股表現 還看北水動向
三大電訊股表現 還看北水動向
逾400輪證提早終止
逾400輪證提早終止
陳茂波：有市民建議加稅 專家：一年半載內做不到
陳茂波：有市民建議加稅 專家：一年半載內做不到
順豐創辦人王衛 任大灣區航空董事
順豐創辦人王衛 任大灣區航空董事
花旗黃栢寧：拜登上場續印鈔谷經濟 美匯趨跌資金湧港
花旗黃栢寧：拜登上場續印鈔谷經濟 美匯趨跌資金湧港
銀行促銷ELN 客戶須知風險高
銀行促銷ELN 客戶須知風險高
貝萊德劉鑫：節前資金足 內地10年債息續回落
貝萊德劉鑫：節前資金足 內地10年債息續回落
蔡奎旗下佳辰資本疑墮港「天仙局」 入禀追討逾億 多家涉案公司無實際地址
蔡奎旗下佳辰資本疑墮港「天仙局」 入禀追討逾億 多家涉案公司無實際地址
離開龍湖自立門戶 佳辰屬私人投資旗艦
離開龍湖自立門戶 佳辰屬私人投資旗艦
德勤：強攻大灣區 員工回內地可獲調整薪酬
德勤：強攻大灣區 員工回內地可獲調整薪酬
中概股續回流香港 料今年第二上市仍暢旺
中概股續回流香港 料今年第二上市仍暢旺
區塊鏈101創辦人仇詩豪：比特幣助解貧富懸殊
區塊鏈101創辦人仇詩豪：比特幣助解貧富懸殊
秘魯礦場附近社區堵路解除 五礦Las Bambas銅礦恢復運輸
秘魯礦場附近社區堵路解除 五礦Las Bambas銅礦恢復運輸
本地原貌軟餐 助吞嚥困難者重拾滋味
本地原貌軟餐 助吞嚥困難者重拾滋味
長者出現吞嚥困難甚普遍
長者出現吞嚥困難甚普遍
張兆聰：跟SK落注電池龍頭PLUG
張兆聰：跟SK落注電池龍頭PLUG
李澄幸：創業前做預算 須以「生存」作目標
李澄幸：創業前做預算 須以「生存」作目標
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：舜宇創新高 留意購證17389
金子：舜宇創新高 留意購證17389
張兆聰：物管股有勢 恒大物業追落後
張兆聰：物管股有勢 恒大物業追落後
蔡金強：拜登的Sleepy時代
蔡金強：拜登的Sleepy時代
艾雲豪：當碧咸遇上佛利民
艾雲豪：當碧咸遇上佛利民
陳大為：美國多年面對的「通脹」：華爾街的困局
陳大為：美國多年面對的「通脹」：華爾街的困局
謝偉銓：應使則使 能者多付
謝偉銓：應使則使 能者多付
比特幣買賣渠道多 最平380元有交易
比特幣買賣渠道多 最平380元有交易
沈永年：網絡營銷 大勢所趨
沈永年：網絡營銷 大勢所趨
趙海珠：2021年美元料再跌7%
趙海珠：2021年美元料再跌7%
謝紹榮：易被大眾忽略兩投資原則
謝紹榮：易被大眾忽略兩投資原則
黃德几：歐舒丹受惠中國內需增長
黃德几：歐舒丹受惠中國內需增長
陸振球：美愈打壓中概股 港交所愈升
陸振球：美愈打壓中概股 港交所愈升
林少陽：股市牛氣料可維持至業績期
林少陽：股市牛氣料可維持至業績期
技術取勝：恒生企穩降軌之上
技術取勝：恒生企穩降軌之上
李聲揚：債息抽升 今年最大風險
李聲揚：債息抽升 今年最大風險
潘迪藍：民主黨全面執政 美股牛市延續
潘迪藍：民主黨全面執政 美股牛市延續
蘇沛豐：潤地租金收入佔比升 估值向上重估
蘇沛豐：潤地租金收入佔比升 估值向上重估
李順威：2021年再生能源板塊尋寶
李順威：2021年再生能源板塊尋寶
劉思明：主題股各自精彩 濰柴可小注
劉思明：主題股各自精彩 濰柴可小注
何啟聰：阿里企穩220元 看好購12154
何啟聰：阿里企穩220元 看好購12154
瑞銀亞洲：傳參與百度智能車 看好吉利購29073
瑞銀亞洲：傳參與百度智能車 看好吉利購29073
摩根大通亞洲：汽車股強勢 長汽購28916
摩根大通亞洲：汽車股強勢 長汽購28916
周顯：細價股不怕壞新聞 最怕無新聞
周顯：細價股不怕壞新聞 最怕無新聞
張佩儀：強積金預設投資策略 省時省力
張佩儀：強積金預設投資策略 省時省力
何濼生：全球化主義會重新抬頭
何濼生：全球化主義會重新抬頭
王弼：美匯不轉強 美股沒跌理由
王弼：美匯不轉強 美股沒跌理由
曾淵滄：內循環支持A股起飛
曾淵滄：內循環支持A股起飛
湯文亮：通關前撤辣 浪費政策應有功能
湯文亮：通關前撤辣 浪費政策應有功能
陳永傑：多番考驗 實物資產尚穩
陳永傑：多番考驗 實物資產尚穩
廖偉強：疫情倘消退 購買力釋放
廖偉強：疫情倘消退 購買力釋放
布少明：今年樓市兩大「亮點」
布少明：今年樓市兩大「亮點」
李志成：新盤變速搶攻 引出購買力
李志成：新盤變速搶攻 引出購買力
嘉華：下季全面通關具「磁場效應」激活樓市 今年擬推4新盤 共涉逾4500伙
嘉華：下季全面通關具「磁場效應」激活樓市 今年擬推4新盤 共涉逾4500伙
去年在港賣樓630伙 吸金73億
去年在港賣樓630伙 吸金73億
MONACO折實2.37萬加推80伙 兩日收1300票
MONACO折實2.37萬加推80伙 兩日收1300票
太古城本月16成交 按月增八成
太古城本月16成交 按月增八成
龍譽三房僅減200元 每月3.28萬獲承租
龍譽三房僅減200元 每月3.28萬獲承租
元朗地舖1600萬易手 呎價3.5萬
元朗地舖1600萬易手 呎價3.5萬
緹山居高臨下 飽覽九龍全景
緹山居高臨下 飽覽九龍全景
譽．港灣今年「開齋」實呎逼2萬
譽．港灣今年「開齋」實呎逼2萬
信安：首季MPF部署 看好亞股
信安：首季MPF部署 看好亞股