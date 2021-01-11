黃德几：歐舒丹受惠中國內需增長

受到新冠肺炎疫情影響，截至今年9月底止上半年，集團的銷售淨額按固定匯率按年下跌13.1%至6.17億歐元；期內同店銷售下跌10.4%，其中本港同店銷售下挫30.1%。2021財年上半年，中國內地、韓國和台灣的銷售淨額，按固定匯率計算分別錄得30.5%、37.4%和15.3%。不過，單計第二財季，按固定匯率計算，集團的總銷售淨額3.42億歐元，按年下跌4.5%，而2021財年第一季度則下跌22.2%。

2021財年上半年，集團的線上渠道（包括自營電子商務網站、數碼直銷、網上商城及網上合作伙伴）表現出色，錄得80.8%的增幅，佔總銷售淨額的40.7%。集團銷售產品的零售點總數由2020年3月底的3486間，增至2020年9月底的3497間。另外，集團最近開始進行重組，計劃從全球9000名員工中，減去300個職位，有望控制成本。

候低18.3元吸納 反彈阻力20.5元

走勢上，2021年12月1日和2日呈「大陽燭」上揚，期後橫行整固，目前企穩各主要平均線之上，惟STC%K跌穿%D線，MACD維持熊差距，宜候低18.3元吸納，反彈阻力20.5元，不跌穿17.8元續持有。

(筆者為證監會持牌人士，本人並無持有上述股份)

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]