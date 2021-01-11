黃德几：歐舒丹受惠中國內需增長

【明報專訊】內地經濟持續復蘇，進一步釋放疫後市場購買力，加上隨着內地鼓勵內需，陸續推出政策刺激內需增長，支持消費股做好。歐舒丹（0973）為天然護膚產品銷售商，採用多品牌策略，以L'Occitane Provence為核心品牌。集團在2019年成功收購的英國高級護膚品牌Elemis，目前銷售佔比大約一成。Elemis自2020年7月進駐以來，成功滲透內地，在Sephora線上和線下125間實體店獨家推出，未來將逐步擴大網絡，未來具發展空間。
受到新冠肺炎疫情影響，截至今年9月底止上半年，集團的銷售淨額按固定匯率按年下跌13.1%至6.17億歐元；期內同店銷售下跌10.4%，其中本港同店銷售下挫30.1%。2021財年上半年，中國內地、韓國和台灣的銷售淨額，按固定匯率計算分別錄得30.5%、37.4%和15.3%。不過，單計第二財季，按固定匯率計算，集團的總銷售淨額3.42億歐元，按年下跌4.5%，而2021財年第一季度則下跌22.2%。
2021財年上半年，集團的線上渠道（包括自營電子商務網站、數碼直銷、網上商城及網上合作伙伴）表現出色，錄得80.8%的增幅，佔總銷售淨額的40.7%。集團銷售產品的零售點總數由2020年3月底的3486間，增至2020年9月底的3497間。另外，集團最近開始進行重組，計劃從全球9000名員工中，減去300個職位，有望控制成本。
候低18.3元吸納 反彈阻力20.5元
走勢上，2021年12月1日和2日呈「大陽燭」上揚，期後橫行整固，目前企穩各主要平均線之上，惟STC%K跌穿%D線，MACD維持熊差距，宜候低18.3元吸納，反彈阻力20.5元，不跌穿17.8元續持有。
(筆者為證監會持牌人士，本人並無持有上述股份)