謝紹榮：易被大眾忽略兩投資原則

投資者重選股 輕資產配置

然而，也許金融產品種類繁多，又或者主流傳媒太過着眼於報道股市表現，導致不少人錯誤地把「投資」與「買賣股票」畫上等號，結果一般人便誤以為投資回報只源於投資者挑選股票的技巧，因而忽略了戰術性資產配置的重要。

試想假若閣下在去年增持了非美元外幣、環球債劵、黃金和比特幣的話，縱然去年實體經濟欠佳，閣下的整體投資回報亦很大機會有所增長。不過，假如閣下去年只持有樓宇、港股和港元存款的話，整體投資組合回報率便很大機會出現負數。

平均成本法 最怕長遠波幅向下市場

從以上例子，不難發現兩個容易被大眾忽略的投資原則：（1）戰術資產配置的重要；（2）不要陷入「本土偏好」（Home Bias）陷阱。

筆者撰寫理財專欄的初衷，其中一個原因便是希望提醒打工仔們，特別是中年人士要懂得理財，否則辛辛苦苦以勞力掙回來的血汗錢，便很容易被「大鱷」吃掉。從前大鱷只有一條，牠叫「通脹」，近年大鱷多了一位「跟班」，人稱「強迫金」，這位跟班的絕技是「剃刀門楣」。

在香港，年輕人踏入社會工作便與 MPF制度結下不解之「怨」。年輕人剛開始工作時，還可抱着「儲股票好過儲錢」心態，以「平均成本法」定期購入港股、美股或其他地區股票基金，來累積退休資本。由於平均成本法最怕遇上那些長遠波幅向下的股票市場，所以在這個人生階段，年輕人大概只要學會如何挑選股票市場便可，不懂資產配置也問題不大。

每年最少一次戰術資產配置

不過歲月不饒人，平均成本法效應必定隨時間流逝而下降，皆因每月供款額相對MPF戶口結餘逐漸變得杯水車薪，平均成本法再不能有效地降低早期購置成本，令MPF變得愈來愈似「單筆投資」（Lump-sum investment)，因此中年上班族便再不能以「儲股票」心態來看待 MPF 戶口的資產分佈。

就此，筆者建議這群中年人，每年最少要進行一次戰術資產配置，檢討MPF戶口內債券、股票和貨幣基金的投資比重是否恰當。中年人士只要養成定期檢討MPF資產配置的習慣後，久而久之，便會把戰術資產配置策略應用於私人投資組合上，從而提升整體組合投資回報。

至於第二個容易被大眾忽略的投資原則：本土偏好，由於篇幅所限，下回續談。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 食腦本世界]