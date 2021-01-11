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趙海珠 匯市前瞻

投資策略

趙海珠：2021年美元料再跌7%

【明報專訊】踏入2021年，本行看見市場出現了一些新的變化，對抗新冠疫情的疫苗終於面世、英國正式脫歐，以及美國總統拜登即將上任等，都會在今年為市場帶來轉變。今年的匯市，本行預期美元會延續其周期性跌勢，今年有機會再下跌6%至7%，從而利好一眾非美資產及貨幣，當中仍然看好歐元、英鎊、澳元和人民幣。

回顧2020年，美匯指數下跌了約6.7%，同期歐元與澳元為主要貨幣中表現最好，兩者分別上升了9.6%及9.5%。美匯指數由2018年開始的長期上升趨勢逐步逆轉，聯儲局將政策轉移至平均通脹目標，暗示美元的實際利率將會在未來一段時間繼續維持低水平，與其他貨幣的實際利率差異會令美元繼續受壓。加上聯儲局繼續提供充足的全球美元流動性，以及美國財政及貿易赤字高企，有機會令投資美國資產的資金外流，這些因素都會在今年繼續左右美元走勢。

歐元儲備貨幣地位或提升

美元疲弱、市場預期疫苗下疫情將會受控，有機會令全球貿易及經濟增長復蘇，有利非美元貨幣走勢。相信今年歐元仍有上升空間，首先，困擾了歐元區4年半的英國脫歐終於落實，將會令歐元區未來發展明朗化；加上與美元的息差收窄；伴隨着美國總統拜登上任，重新與各國建立關係及聯盟，地緣政治方面有利歐盟。

歐元區作為關鍵的全球貿易經濟體，預期在貿易上將有更強的反彈、資金亦會逐步流入，提升歐元作為儲備貨幣的地位。同時，中國與歐洲訂立投資貿易協定，有助雙方企業開發對方的市場，亦有利歐元區經濟發展；預期今年歐美兌美元有機會先上望1.30水平，距離目前仍然有逾5%的上升空間。

英鎊上升空間收窄

至於英鎊，之前提及過其價值被低估，隨着英國正式脫歐，匯價亦已上升了不少，本行認為英鎊再上升的空間雖然收窄，仍然預計今年內或有機會上試1.40水平，之後匯價可能會波動上落。未來仍要留意當地疫苗及變種疫情的發展，以及英倫銀行會否實行負利率等。

隨着全球貿易及經濟增長或逐步改善，本行預期商品貨幣，特別是澳元有機會因而受惠。雖然澳央行實行寬鬆貨幣政策，並將利率維持低水平；澳洲與中國仍存在緊張貿易關係，但預期匯價今年仍有上升空間，不過上升幅度未必如去年之大。預期今年澳元兌美元會先上望0.80水平，若中澳爭議稍後得以紓緩，匯價或有機會再向上。

人民幣累積升幅大 短線或反覆

最後，人民幣去年走勢凌厲，全年升幅達7%。主要因為中國最先能從疫情中復蘇、國內的經常帳錄得盈餘，以及中美息差優勢等。隨着國家主席習近平提出雙循環政策，支持貿易，加上國內需求強勁，都對人民幣走勢有利。同時人民幣相對於美元擁有較高的息率，對外資流入仍然保持吸引力。在貿易方面，中國與14個國家簽訂區域全面經濟伙伴關係協議（RCEP），有助中國及亞太區發展，中國亦會視人民幣緩慢升值為邁向國際化的途徑之一。不過由於人民幣短線累積升幅不小，預期未來走勢或趨向反覆，匯價將處於6.42水平上落。

渣打銀行財富管理高級投資顧問

[趙海珠 匯市前瞻]

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