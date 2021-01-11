沈永年：網絡營銷 大勢所趨

那段時間，蔡先生夫婦捱過不少苦日子，但正因為一同捱過苦、共過患難，他們倆也經歷了不少甜蜜的時刻。雖然現在夫妻二人偶爾還是會吵架，但因為有了一同創業這段難能可貴的經歷，大家都變得更加愛惜對方、珍惜這段關係。即使吵架，也不再是以往那種年少氣盛的「火遮眼」，而是希望在一些重要的議題上達成共識；在溝通過程中，有時聽着聽着，還會覺得對方的說話也很有道理呢！有時候，解決一個問題的方法有很多；自己的方法可以，太太的方法亦無不可。既然如此，何不遷就一下太太呢？反正將問題解決才是最終目的吧！以前遇到這些情况，蔡太總是對他說：「身為男人，你為什麼就不能大方一點？」而他總會回應：「為什麼我要大方一點？」現在回想起來，身為男人的確是應該大方一點呢！

內地市場大 競爭同樣大

早於十多年前，蔡先生已經有意北上做生意，但試驗了好一段時間都沒有什麼突破；直至幾年前，品牌才正式打入內地市場。中國人口多達14億，很多人會覺得，到內地做生意很容易，即使每人只給你1元，你已經可以一輩子衣食無憂。可是，中國市場再大、機會再多，要讓每個人都買自己的產品根本是沒有可能；正所謂「猛虎不及地頭蟲」，若不夠實力成為「過江龍」，實在難以在當地市場生存。

蔡先生以前在內地做生意，一般都是開設門市、租用其他商店的陳列架，或是跟內地不同公司合作；這些方法雖然都能為公司帶來收益，但營運成本也很高。在內地做實體生意，除了需支付20%關稅、17%增值稅，還有其他不同的稅項；蔡先生不希望將產品大幅加價，將成本轉嫁給消費者，但如此一來，生意的收益也相當有限。再者，中國的面積之大，不論總部設在哪裏，若分公司遍佈全國，管理上都有一定困難，例如難以進行培訓及统一服務質素等。直至大約4年前，內地開始發展「跨境電商」，蔡先生也迎來生意上的重大突破。

跨境電子商務，簡稱「跨境電商」，指的是消費者和賣家在不同的國家或地區，透過網上平台完成交易、支付及安排運輸等流程。「跨境電商」的興起，令實體生意電子化和系統化，節省時間和金錢成本不在話下，就連銷售報告、顧客的意見、喜好等資訊，都能透過網上平台輕易取得，實在是省時又省力。有了這些便利，蔡先生就可以將更多的時間和心力，放在售後服務和市場推廣等方面，讓公司有更好的發展。不時會有讀者向筆者請教，各式各樣關於到內地創業的意見；筆者總是會先回應一句，你一定要懂電腦、懂得網絡營銷！不管你以往經營實體商店有多了不起，若不懂得網絡營銷，要在內地市場取得成績還是相當困難呢！

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[沈永年 大灣區樓市解碼]