經濟
沈永年 大灣區樓市解碼

投資策略

沈永年：網絡營銷 大勢所趨

【明報專訊】上期提到筆者早前約了「同道中人」蔡先生（香港某知名保健產品品牌創辦人）傾談，了解他的創業故事和生意路上的高低起跌。談到創業之路，蔡先生表示十分感謝太太，說如果沒有她的輔助，公司也不會有今天的成就。夫妻二人一同創業，聽起來是件十分恩愛的事，但過程真的絕不容易。夫妻的關係緊密，日常生活中本已難免有摩擦；在同一家公司工作，還要兩位都是老闆，衝突自然比一般夫妻都要多，吵起架來也沒有跟外人般客氣。再者，公司成立初期並不是每個月都有盈利，虧蝕的時候甚至連薪金都無法發給自己和太太，也容易因工作關係導致情緒低落。

那段時間，蔡先生夫婦捱過不少苦日子，但正因為一同捱過苦、共過患難，他們倆也經歷了不少甜蜜的時刻。雖然現在夫妻二人偶爾還是會吵架，但因為有了一同創業這段難能可貴的經歷，大家都變得更加愛惜對方、珍惜這段關係。即使吵架，也不再是以往那種年少氣盛的「火遮眼」，而是希望在一些重要的議題上達成共識；在溝通過程中，有時聽着聽着，還會覺得對方的說話也很有道理呢！有時候，解決一個問題的方法有很多；自己的方法可以，太太的方法亦無不可。既然如此，何不遷就一下太太呢？反正將問題解決才是最終目的吧！以前遇到這些情况，蔡太總是對他說：「身為男人，你為什麼就不能大方一點？」而他總會回應：「為什麼我要大方一點？」現在回想起來，身為男人的確是應該大方一點呢！

內地市場大 競爭同樣大

早於十多年前，蔡先生已經有意北上做生意，但試驗了好一段時間都沒有什麼突破；直至幾年前，品牌才正式打入內地市場。中國人口多達14億，很多人會覺得，到內地做生意很容易，即使每人只給你1元，你已經可以一輩子衣食無憂。可是，中國市場再大、機會再多，要讓每個人都買自己的產品根本是沒有可能；正所謂「猛虎不及地頭蟲」，若不夠實力成為「過江龍」，實在難以在當地市場生存。

蔡先生以前在內地做生意，一般都是開設門市、租用其他商店的陳列架，或是跟內地不同公司合作；這些方法雖然都能為公司帶來收益，但營運成本也很高。在內地做實體生意，除了需支付20%關稅、17%增值稅，還有其他不同的稅項；蔡先生不希望將產品大幅加價，將成本轉嫁給消費者，但如此一來，生意的收益也相當有限。再者，中國的面積之大，不論總部設在哪裏，若分公司遍佈全國，管理上都有一定困難，例如難以進行培訓及统一服務質素等。直至大約4年前，內地開始發展「跨境電商」，蔡先生也迎來生意上的重大突破。

跨境電子商務，簡稱「跨境電商」，指的是消費者和賣家在不同的國家或地區，透過網上平台完成交易、支付及安排運輸等流程。「跨境電商」的興起，令實體生意電子化和系統化，節省時間和金錢成本不在話下，就連銷售報告、顧客的意見、喜好等資訊，都能透過網上平台輕易取得，實在是省時又省力。有了這些便利，蔡先生就可以將更多的時間和心力，放在售後服務和市場推廣等方面，讓公司有更好的發展。不時會有讀者向筆者請教，各式各樣關於到內地創業的意見；筆者總是會先回應一句，你一定要懂電腦、懂得網絡營銷！不管你以往經營實體商店有多了不起，若不懂得網絡營銷，要在內地市場取得成績還是相當困難呢！

drmall2019@gmail.com

[沈永年 大灣區樓市解碼]

上 / 下一篇新聞

盈富料停買3「禁令股」 最快今公布 恒指公司未剔除 貝萊德今起停止新投資
盈富料停買3「禁令股」 最快今公布 恒指公司未剔除 貝萊德今起停止新投資
勢現追蹤誤差 投資界憂基金表現受損
勢現追蹤誤差 投資界憂基金表現受損
三大電訊股表現 還看北水動向
三大電訊股表現 還看北水動向
逾400輪證提早終止
逾400輪證提早終止
陳茂波：有市民建議加稅 專家：一年半載內做不到
陳茂波：有市民建議加稅 專家：一年半載內做不到
順豐創辦人王衛 任大灣區航空董事
順豐創辦人王衛 任大灣區航空董事
花旗黃栢寧：拜登上場續印鈔谷經濟 美匯趨跌資金湧港
花旗黃栢寧：拜登上場續印鈔谷經濟 美匯趨跌資金湧港
銀行促銷ELN 客戶須知風險高
銀行促銷ELN 客戶須知風險高
貝萊德劉鑫：節前資金足 內地10年債息續回落
貝萊德劉鑫：節前資金足 內地10年債息續回落
蔡奎旗下佳辰資本疑墮港「天仙局」 入禀追討逾億 多家涉案公司無實際地址
蔡奎旗下佳辰資本疑墮港「天仙局」 入禀追討逾億 多家涉案公司無實際地址
離開龍湖自立門戶 佳辰屬私人投資旗艦
離開龍湖自立門戶 佳辰屬私人投資旗艦
德勤：強攻大灣區 員工回內地可獲調整薪酬
德勤：強攻大灣區 員工回內地可獲調整薪酬
中概股續回流香港 料今年第二上市仍暢旺
中概股續回流香港 料今年第二上市仍暢旺
區塊鏈101創辦人仇詩豪：比特幣助解貧富懸殊
區塊鏈101創辦人仇詩豪：比特幣助解貧富懸殊
秘魯礦場附近社區堵路解除 五礦Las Bambas銅礦恢復運輸
秘魯礦場附近社區堵路解除 五礦Las Bambas銅礦恢復運輸
本地原貌軟餐 助吞嚥困難者重拾滋味
本地原貌軟餐 助吞嚥困難者重拾滋味
長者出現吞嚥困難甚普遍
長者出現吞嚥困難甚普遍
張兆聰：跟SK落注電池龍頭PLUG
張兆聰：跟SK落注電池龍頭PLUG
李澄幸：創業前做預算 須以「生存」作目標
李澄幸：創業前做預算 須以「生存」作目標
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：舜宇創新高 留意購證17389
金子：舜宇創新高 留意購證17389
張兆聰：物管股有勢 恒大物業追落後
張兆聰：物管股有勢 恒大物業追落後
蔡金強：拜登的Sleepy時代
蔡金強：拜登的Sleepy時代
艾雲豪：當碧咸遇上佛利民
艾雲豪：當碧咸遇上佛利民
陳大為：美國多年面對的「通脹」：華爾街的困局
陳大為：美國多年面對的「通脹」：華爾街的困局
謝偉銓：應使則使 能者多付
謝偉銓：應使則使 能者多付
比特幣買賣渠道多 最平380元有交易
比特幣買賣渠道多 最平380元有交易
趙海珠：2021年美元料再跌7%
趙海珠：2021年美元料再跌7%
謝紹榮：易被大眾忽略兩投資原則
謝紹榮：易被大眾忽略兩投資原則
黃德几：歐舒丹受惠中國內需增長
黃德几：歐舒丹受惠中國內需增長
陸振球：買剛需消費股ETF對冲通脹
陸振球：買剛需消費股ETF對冲通脹
陸振球：美愈打壓中概股 港交所愈升
陸振球：美愈打壓中概股 港交所愈升
林少陽：股市牛氣料可維持至業績期
林少陽：股市牛氣料可維持至業績期
技術取勝：恒生企穩降軌之上
技術取勝：恒生企穩降軌之上
李聲揚：債息抽升 今年最大風險
李聲揚：債息抽升 今年最大風險
潘迪藍：民主黨全面執政 美股牛市延續
潘迪藍：民主黨全面執政 美股牛市延續
蘇沛豐：潤地租金收入佔比升 估值向上重估
蘇沛豐：潤地租金收入佔比升 估值向上重估
李順威：2021年再生能源板塊尋寶
李順威：2021年再生能源板塊尋寶
劉思明：主題股各自精彩 濰柴可小注
劉思明：主題股各自精彩 濰柴可小注
何啟聰：阿里企穩220元 看好購12154
何啟聰：阿里企穩220元 看好購12154
瑞銀亞洲：傳參與百度智能車 看好吉利購29073
瑞銀亞洲：傳參與百度智能車 看好吉利購29073
摩根大通亞洲：汽車股強勢 長汽購28916
摩根大通亞洲：汽車股強勢 長汽購28916
周顯：細價股不怕壞新聞 最怕無新聞
周顯：細價股不怕壞新聞 最怕無新聞
張佩儀：強積金預設投資策略 省時省力
張佩儀：強積金預設投資策略 省時省力
何濼生：全球化主義會重新抬頭
何濼生：全球化主義會重新抬頭
王弼：美匯不轉強 美股沒跌理由
王弼：美匯不轉強 美股沒跌理由
曾淵滄：內循環支持A股起飛
曾淵滄：內循環支持A股起飛
湯文亮：通關前撤辣 浪費政策應有功能
湯文亮：通關前撤辣 浪費政策應有功能
陳永傑：多番考驗 實物資產尚穩
陳永傑：多番考驗 實物資產尚穩
廖偉強：疫情倘消退 購買力釋放
廖偉強：疫情倘消退 購買力釋放
布少明：今年樓市兩大「亮點」
布少明：今年樓市兩大「亮點」
李志成：新盤變速搶攻 引出購買力
李志成：新盤變速搶攻 引出購買力
嘉華：下季全面通關具「磁場效應」激活樓市 今年擬推4新盤 共涉逾4500伙
嘉華：下季全面通關具「磁場效應」激活樓市 今年擬推4新盤 共涉逾4500伙
去年在港賣樓630伙 吸金73億
去年在港賣樓630伙 吸金73億
MONACO折實2.37萬加推80伙 兩日收1300票
MONACO折實2.37萬加推80伙 兩日收1300票
太古城本月16成交 按月增八成
太古城本月16成交 按月增八成
龍譽三房僅減200元 每月3.28萬獲承租
龍譽三房僅減200元 每月3.28萬獲承租
元朗地舖1600萬易手 呎價3.5萬
元朗地舖1600萬易手 呎價3.5萬
緹山居高臨下 飽覽九龍全景
緹山居高臨下 飽覽九龍全景
譽．港灣今年「開齋」實呎逼2萬
譽．港灣今年「開齋」實呎逼2萬
信安：首季MPF部署 看好亞股
信安：首季MPF部署 看好亞股