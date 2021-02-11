經濟
幫你格價

投資策略

比特幣買賣渠道多 最平380元有交易

【明報專訊】比特幣（Bitcoin）升勢凌厲，上周五曾升穿4萬美元，以太幣（Ether）亦破1100美元關口。摩根大通（JPMorgan）早前亦發表報告表示，比特幣將與黃金競爭「替代貨幣」（Alternative Currency），長線上望14.6萬美元。市場上有多個平台可以交易，投資者該如何選擇，以及利用哪種途徑買賣最優惠呢？

明報記者 黃清瑤

最廣為人知的平台是幣安（Binance），該平台有多種加密貨幣可供選擇，而手續費亦是最划算。申請過程簡單，只需以電話註冊並填寫基本個人資料即可進行交易，若要大額買賣則需提交身分證明文件。平台提供3種主要儲值方式，包括信用卡、電子支付（包括轉數快、支付寶、微信支付）、第三方交易平台（Simplex、Banxa）等。當中，電子支付最划算並不需收取手續費，而以信用卡充值帳戶需收取充值總額的3.5%作手續費。

幣安功能多元化 兌換率較佳

使用幣安的優勢是可進行期貨交易或孖展以提高槓桿比率，惟要留意，期貨或孖展交易回報雖高，當中亦蘊含極大風險，投資前需衡量個人可承受之風險。另外，可以持有的一種加密貨幣以抵押型式借出另一種加密貨幣，要留意提前還款不罰息，不過逾期還款年利率高達18.25厘。平台上又可作活期存「幣」，上周五平台顯示，比特幣活期幣息為1.2厘，1 inch（1INCH） 幣息為6.5厘，可見平台功能多元化。

另外，市場上亦有其他交易平台，如技術供應商為倫敦證券交易所的AAX，平台要求用戶提交身分證明文件的正面及背面才可進行交易。至於充值方面如以電子支付買幣同樣不需收取手續費，若考慮以信用卡支付，需連結至第三方支付平台如Itez、Coinify等，當中會收取一定金額的佣金。

其他交易所有火幣（Huobi Global）、Tidebit等，使用方法大同小異，但要留意不同平台費用及匯率有差異。上周五在3個平台實測出售1個比特幣，發現在幣安可兌30.76萬元、火幣可兌29.41萬元、AAX可兌29.15萬元，由此可見幣安兌換價較佳。

港產加密貨幣兌換店 可月供比特幣

本地亦有加密貨幣兌換店My Eth Shop ，門市位於旺角彌敦道商業中心，該店提供9種加密貨幣買賣，具有實體店可令投資者更安心。交易方法亦可以電子渠道進行，同樣可經轉數快、銀行轉帳或ATM過數充值。另一個特點是可以月供加密貨幣，每月供款額由5000元至2萬元，需於每月5日或以前存入資金於戶口內，買入價格按My Eth Shop當時的賣出價而定，而月供計劃是可以隨時取消或更改月供金額，相當有彈性。至於匯率，如上周五出售1個比特幣，可兌27.88萬元。

比特幣ETF 門檻低 惟每年收管理費

除了買賣加密貨幣，近日對冲基金公司 SkyBridge Capital表示已向美國證券交易委員會（SEC）申請推出比特幣基金，投資額高達2500萬美元，不過該基金主要供專業人士投資。

一般市民亦可以選擇相似產品，包括比特幣ETF Grayscale Bitcoin Trust （GBTC）該基金100%追蹤比特幣，在上周五比特幣高見3.8萬美元後，GBTC每股亦高見48.65美元（約379.47港元），相當於781股等於1枚比特幣。其優點是入場門檻低，數百元已有交易。不過要留意，該基金會每年收取2%的管理費，買賣手續費方面視乎所使用證券行所收取的交易費、存倉費。而偏離度方面亦有一定距離。

從上圖可見，今年9月中至10月中期間，GBTC明顯落後於比特幣，惟在11月至今，GBTC升勢高於比特幣。過去6個月，比特幣累升309.7%，GBTC累升335.3%。不過，對於不能承受高風險的投資者來說是不錯的產品，不但入場門檻低，重要的是比特幣24小時都可以交易，波動性大。反之，GBTC僅可於美國交易時分段買賣，心理壓力會較低。

買虛擬貨幣留意相關風險

比特幣或一眾虛擬貨幣狂熱，吸引市場目光，令不少投資者心思思想入市。不過，在購買比特幣等虛擬資產時，必須先了解潛在風險，如價格可能大幅波動、沒有實物擔保或支持。此外，過去曾有虛擬資產交易平台發生技術故障，如遭黑客入侵，令投資者蒙受重大損失，因此選擇交易平台前必須要研究市場監管情况，以及交易平台背景及可靠性。

[幫你格價]

相關字詞﹕管理費 黃金 轉數快 信用卡 支付寶 摩根大通 比特幣

上 / 下一篇新聞

盈富料停買3「禁令股」 最快今公布 恒指公司未剔除 貝萊德今起停止新投資
盈富料停買3「禁令股」 最快今公布 恒指公司未剔除 貝萊德今起停止新投資
勢現追蹤誤差 投資界憂基金表現受損
勢現追蹤誤差 投資界憂基金表現受損
三大電訊股表現 還看北水動向
三大電訊股表現 還看北水動向
逾400輪證提早終止
逾400輪證提早終止
陳茂波：有市民建議加稅 專家：一年半載內做不到
陳茂波：有市民建議加稅 專家：一年半載內做不到
順豐創辦人王衛 任大灣區航空董事
順豐創辦人王衛 任大灣區航空董事
花旗黃栢寧：拜登上場續印鈔谷經濟 美匯趨跌資金湧港
花旗黃栢寧：拜登上場續印鈔谷經濟 美匯趨跌資金湧港
銀行促銷ELN 客戶須知風險高
銀行促銷ELN 客戶須知風險高
貝萊德劉鑫：節前資金足 內地10年債息續回落
貝萊德劉鑫：節前資金足 內地10年債息續回落
蔡奎旗下佳辰資本疑墮港「天仙局」 入禀追討逾億 多家涉案公司無實際地址
蔡奎旗下佳辰資本疑墮港「天仙局」 入禀追討逾億 多家涉案公司無實際地址
離開龍湖自立門戶 佳辰屬私人投資旗艦
離開龍湖自立門戶 佳辰屬私人投資旗艦
德勤：強攻大灣區 員工回內地可獲調整薪酬
德勤：強攻大灣區 員工回內地可獲調整薪酬
中概股續回流香港 料今年第二上市仍暢旺
中概股續回流香港 料今年第二上市仍暢旺
區塊鏈101創辦人仇詩豪：比特幣助解貧富懸殊
區塊鏈101創辦人仇詩豪：比特幣助解貧富懸殊
秘魯礦場附近社區堵路解除 五礦Las Bambas銅礦恢復運輸
秘魯礦場附近社區堵路解除 五礦Las Bambas銅礦恢復運輸
本地原貌軟餐 助吞嚥困難者重拾滋味
本地原貌軟餐 助吞嚥困難者重拾滋味
長者出現吞嚥困難甚普遍
長者出現吞嚥困難甚普遍
張兆聰：跟SK落注電池龍頭PLUG
張兆聰：跟SK落注電池龍頭PLUG
李澄幸：創業前做預算 須以「生存」作目標
李澄幸：創業前做預算 須以「生存」作目標
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：舜宇創新高 留意購證17389
金子：舜宇創新高 留意購證17389
張兆聰：物管股有勢 恒大物業追落後
張兆聰：物管股有勢 恒大物業追落後
蔡金強：拜登的Sleepy時代
蔡金強：拜登的Sleepy時代
艾雲豪：當碧咸遇上佛利民
艾雲豪：當碧咸遇上佛利民
陳大為：美國多年面對的「通脹」：華爾街的困局
陳大為：美國多年面對的「通脹」：華爾街的困局
謝偉銓：應使則使 能者多付
謝偉銓：應使則使 能者多付
沈永年：網絡營銷 大勢所趨
沈永年：網絡營銷 大勢所趨
趙海珠：2021年美元料再跌7%
趙海珠：2021年美元料再跌7%
謝紹榮：易被大眾忽略兩投資原則
謝紹榮：易被大眾忽略兩投資原則
黃德几：歐舒丹受惠中國內需增長
黃德几：歐舒丹受惠中國內需增長
陸振球：買剛需消費股ETF對冲通脹
陸振球：買剛需消費股ETF對冲通脹
陸振球：美愈打壓中概股 港交所愈升
陸振球：美愈打壓中概股 港交所愈升
林少陽：股市牛氣料可維持至業績期
林少陽：股市牛氣料可維持至業績期
技術取勝：恒生企穩降軌之上
技術取勝：恒生企穩降軌之上
李聲揚：債息抽升 今年最大風險
李聲揚：債息抽升 今年最大風險
潘迪藍：民主黨全面執政 美股牛市延續
潘迪藍：民主黨全面執政 美股牛市延續
蘇沛豐：潤地租金收入佔比升 估值向上重估
蘇沛豐：潤地租金收入佔比升 估值向上重估
李順威：2021年再生能源板塊尋寶
李順威：2021年再生能源板塊尋寶
劉思明：主題股各自精彩 濰柴可小注
劉思明：主題股各自精彩 濰柴可小注
何啟聰：阿里企穩220元 看好購12154
何啟聰：阿里企穩220元 看好購12154
瑞銀亞洲：傳參與百度智能車 看好吉利購29073
瑞銀亞洲：傳參與百度智能車 看好吉利購29073
摩根大通亞洲：汽車股強勢 長汽購28916
摩根大通亞洲：汽車股強勢 長汽購28916
周顯：細價股不怕壞新聞 最怕無新聞
周顯：細價股不怕壞新聞 最怕無新聞
張佩儀：強積金預設投資策略 省時省力
張佩儀：強積金預設投資策略 省時省力
何濼生：全球化主義會重新抬頭
何濼生：全球化主義會重新抬頭
王弼：美匯不轉強 美股沒跌理由
王弼：美匯不轉強 美股沒跌理由
曾淵滄：內循環支持A股起飛
曾淵滄：內循環支持A股起飛
湯文亮：通關前撤辣 浪費政策應有功能
湯文亮：通關前撤辣 浪費政策應有功能
陳永傑：多番考驗 實物資產尚穩
陳永傑：多番考驗 實物資產尚穩
廖偉強：疫情倘消退 購買力釋放
廖偉強：疫情倘消退 購買力釋放
布少明：今年樓市兩大「亮點」
布少明：今年樓市兩大「亮點」
李志成：新盤變速搶攻 引出購買力
李志成：新盤變速搶攻 引出購買力
嘉華：下季全面通關具「磁場效應」激活樓市 今年擬推4新盤 共涉逾4500伙
嘉華：下季全面通關具「磁場效應」激活樓市 今年擬推4新盤 共涉逾4500伙
去年在港賣樓630伙 吸金73億
去年在港賣樓630伙 吸金73億
MONACO折實2.37萬加推80伙 兩日收1300票
MONACO折實2.37萬加推80伙 兩日收1300票
太古城本月16成交 按月增八成
太古城本月16成交 按月增八成
龍譽三房僅減200元 每月3.28萬獲承租
龍譽三房僅減200元 每月3.28萬獲承租
元朗地舖1600萬易手 呎價3.5萬
元朗地舖1600萬易手 呎價3.5萬
緹山居高臨下 飽覽九龍全景
緹山居高臨下 飽覽九龍全景
譽．港灣今年「開齋」實呎逼2萬
譽．港灣今年「開齋」實呎逼2萬
信安：首季MPF部署 看好亞股
信安：首季MPF部署 看好亞股