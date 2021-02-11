比特幣買賣渠道多 最平380元有交易

明報記者 黃清瑤

最廣為人知的平台是幣安（Binance），該平台有多種加密貨幣可供選擇，而手續費亦是最划算。申請過程簡單，只需以電話註冊並填寫基本個人資料即可進行交易，若要大額買賣則需提交身分證明文件。平台提供3種主要儲值方式，包括信用卡、電子支付（包括轉數快、支付寶、微信支付）、第三方交易平台（Simplex、Banxa）等。當中，電子支付最划算並不需收取手續費，而以信用卡充值帳戶需收取充值總額的3.5%作手續費。

幣安功能多元化 兌換率較佳

使用幣安的優勢是可進行期貨交易或孖展以提高槓桿比率，惟要留意，期貨或孖展交易回報雖高，當中亦蘊含極大風險，投資前需衡量個人可承受之風險。另外，可以持有的一種加密貨幣以抵押型式借出另一種加密貨幣，要留意提前還款不罰息，不過逾期還款年利率高達18.25厘。平台上又可作活期存「幣」，上周五平台顯示，比特幣活期幣息為1.2厘，1 inch（1INCH） 幣息為6.5厘，可見平台功能多元化。

另外，市場上亦有其他交易平台，如技術供應商為倫敦證券交易所的AAX，平台要求用戶提交身分證明文件的正面及背面才可進行交易。至於充值方面如以電子支付買幣同樣不需收取手續費，若考慮以信用卡支付，需連結至第三方支付平台如Itez、Coinify等，當中會收取一定金額的佣金。

其他交易所有火幣（Huobi Global）、Tidebit等，使用方法大同小異，但要留意不同平台費用及匯率有差異。上周五在3個平台實測出售1個比特幣，發現在幣安可兌30.76萬元、火幣可兌29.41萬元、AAX可兌29.15萬元，由此可見幣安兌換價較佳。

港產加密貨幣兌換店 可月供比特幣

本地亦有加密貨幣兌換店My Eth Shop ，門市位於旺角彌敦道商業中心，該店提供9種加密貨幣買賣，具有實體店可令投資者更安心。交易方法亦可以電子渠道進行，同樣可經轉數快、銀行轉帳或ATM過數充值。另一個特點是可以月供加密貨幣，每月供款額由5000元至2萬元，需於每月5日或以前存入資金於戶口內，買入價格按My Eth Shop當時的賣出價而定，而月供計劃是可以隨時取消或更改月供金額，相當有彈性。至於匯率，如上周五出售1個比特幣，可兌27.88萬元。

比特幣ETF 門檻低 惟每年收管理費

除了買賣加密貨幣，近日對冲基金公司 SkyBridge Capital表示已向美國證券交易委員會（SEC）申請推出比特幣基金，投資額高達2500萬美元，不過該基金主要供專業人士投資。

一般市民亦可以選擇相似產品，包括比特幣ETF Grayscale Bitcoin Trust （GBTC）該基金100%追蹤比特幣，在上周五比特幣高見3.8萬美元後，GBTC每股亦高見48.65美元（約379.47港元），相當於781股等於1枚比特幣。其優點是入場門檻低，數百元已有交易。不過要留意，該基金會每年收取2%的管理費，買賣手續費方面視乎所使用證券行所收取的交易費、存倉費。而偏離度方面亦有一定距離。

從上圖可見，今年9月中至10月中期間，GBTC明顯落後於比特幣，惟在11月至今，GBTC升勢高於比特幣。過去6個月，比特幣累升309.7%，GBTC累升335.3%。不過，對於不能承受高風險的投資者來說是不錯的產品，不但入場門檻低，重要的是比特幣24小時都可以交易，波動性大。反之，GBTC僅可於美國交易時分段買賣，心理壓力會較低。

買虛擬貨幣留意相關風險

比特幣或一眾虛擬貨幣狂熱，吸引市場目光，令不少投資者心思思想入市。不過，在購買比特幣等虛擬資產時，必須先了解潛在風險，如價格可能大幅波動、沒有實物擔保或支持。此外，過去曾有虛擬資產交易平台發生技術故障，如遭黑客入侵，令投資者蒙受重大損失，因此選擇交易平台前必須要研究市場監管情况，以及交易平台背景及可靠性。

[幫你格價]