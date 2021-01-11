謝偉銓：應使則使 能者多付

增子女免稅額 紓中產家庭財政壓力

特首早前已在施政報告承諾，會繼續大力投資基建，維持每年最少1000億元的工務工程及顧問項目開支，藉此推動香港經濟與城市建設繼續向前發展，同時緩解建造業界失業率高企的情况。筆者期望財爺會在預算案貫徹落實有關政策原則，「應使則使」！

稅務寬減方面，筆者建議財爺善用有限資源，針對地減免稅收及其他政府收費，紓解民困。包括繼續適度寬免薪俸稅、利得稅和差餉；提供水費及電費補貼，以抵消市民因長期在家工作及線上學習而產生的額外開支；提高持續進修基金資助上限，以協助失業人士進修轉型；以及增設子女教育開支免稅額，從而紓緩中產家長的財政壓力。

調高股票印花稅博彩稅等

開源方面，筆者建議政府以「能者多付」原則，考慮調高股票交易印花稅、博彩稅、私家車首次登記稅（尤其是貴價車），以及針對「真正豪宅」的物業交易印花稅。長遠而言政府應全面檢討稅制，擴闊稅基，包括研究引入物業增值稅以取代現行的物業特別印花稅「辣招」、進一步深化累進利得稅稅階、向大型跨國科技企業徵收數碼稅等。

何謂「真正豪宅」？現時物業交易印花稅的徵收率上限（4.25%至15%，視乎物業種類、買家身分及是否擁有其他物業等），是以物業價值約2174萬元為界。以近年市區新樓呎價動輒逾2萬、3萬元計算，即是約700至1000平方呎的單位往往便「到頂」，明顯未算「好豪」。是否應向售價例如高於5000萬的「真豪宅」及高於1億元的「超豪宅」，分別徵收更高的印花稅稅率呢？

宜進一步放寬住宅按揭成數限制

有能力購買這類「真正豪宅」的市民人數不多，但因樓價基數大，政府從而多收的稅款將不少。而且這類買家未必會因為要多交數十萬至數百萬元稅款，就放棄購入心宜的單位，加稅對該類物業的成交量估計將不會造成很大影響。與此同時，隨着樓價逐漸回穩，政府與金管局應考慮進一步放寬住宅物業的按揭成數限制，以協助具備供款能力，但無力支付巨額首期的家庭和人士置業自住。避免因發展商能提供二按，而局限部分買家只能購買新樓，從而刺激二手樓市交易，便利現有業主換樓，促進物業市場的健康發展。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]