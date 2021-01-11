陳大為：美國多年面對的「通脹」：華爾街的困局

上次提到，在股市通脹的情况下，人人都要焗賭——不論一介老散還是大機構。這種情况下，最惆悵的，除了上唔到車的股民，其實還有自命揸莊的華爾街。此話何解？

機構投資者 須為業績焗賭

一介老散之輸贏，影響的就是他自己的財富和feel-good而已。但機構必須面對同業，甚至是如Robinhood及其他老散的競爭：沒錯，按make-sense的風險管理，整個組合平均每年有10%至20%的增長基本合格，好年能達30%至40%已經唔錯。可是，一旦因海量資金匯集在投資、投機市場，令市場中個別股票群可以無視任何數據和信息向上狂飈的話，這其實會形成一種positive feedback，乃至自我實現預言：咁多錢買升，點會唔好，有買貴冇買錯；咦！呢幾隻股好，所以才升成咁。

而大機構，出於業績壓力，加上太多資金搶，就算幾家最大機構聯手，亦不見得能維持秩序。甚至只有自己更癲，才能front-run對家，最多通過其他衍生產品做對冲分散風險。然而，衍生金融產品市場本身在海量資金下，亦只是另一泡沫所在。不夠錢入場玩正股和期貨？玩衍生金融產品。這就已經令到波幅大增，增加對冲成本。這裏更未計算全民ETF帶來的資金流所引起的市場混亂。

為防壞帳飈升 泵水不能停

咁唔泵錢咪得囉！沒有海量free cash持續進入市場，華爾街就不怕必須為業績焗賭啦！

也不行。先撇開民眾和中小企的緊急需要不提，華爾街的機構，特別是銀行和投行，仍然需要這些便宜錢，事關以現况看，既需要有錢給供樓和還學生貸款的人，以防壞帳飈升，也需要有便宜錢維持各風險市場一定的流動性，以免必要時逃生門被block。同時，銀行卻又無法借出這些便宜錢到工商業作較長線的發展，因為長線的利率高於短線，並正在增加中，偏偏各大中小企業最後的真正發展和融資狂潮已經在2018年過了。現時是收成期（對成功跑出的來說）和屠殺期（對更多的失敗者來說）。

沽空者「試頂」兩三天被夾爆

亦即係話：有錢拿來頂住個市，過得一日係一日。但一有這些錢，卻又被迫落重注追業績。有時誰想試一試高風險市場是否「夠鐘收工」，沽空者卻又在兩三天內被夾爆，唯有平倉離場。但追上又好似欲振乏力，幾天又調整回低一點位置。重複上述操作，反映的信息量又低。其他市場又受其他癲雞因素影響，難以持續。Sideline去等？又追不上業績而有丟失客仔的風險。

此種市場，頭痕的又何止在華爾街？聯儲局更痕。下期再講。

dtwchan@yahoo.com

[陳大為 世界為觀]