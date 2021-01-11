蔡金強：拜登的Sleepy時代

拜登有個外號叫Sleepy Joe，「睡王」外號真不是白蓋的，每次看到都晃晃悠悠，對他最大的祝福就是未來4年任期安全度過。拜登及其團隊將於2021年1月20日正式入主白宮。民主黨在本次選舉中奪回了白宮的行政權和國會的立法權。「拜登新政」落地的前景看着樂觀。但是，美國兩黨在政治意識形態上的分歧，在特朗普任期內達到了第二次世界大戰後的峰值，本次選舉過程和結果也是集中呈現。「特朗普的幽靈」或仍將徘徊在華盛頓的上空。拜登的清潔能源和重回伊朗核協議等計劃仍可能面臨阻力。

美國內部矛盾無法調解

美國的主要矛盾不在於外，而在於內。拜登政策的重心也在內政。新冠肺炎疫情的衝擊是一場社會大考，其對不同階層、族群造成的非對稱衝擊，深刻揭示了美國社會的結構不平等和社會安全網的缺陷。經過近半個世紀的積累，美國的貧富分化水平已經接近第一次世界大戰前夕。作為結果的收入和財富分配的不平等反映的是種族歧視、教育機會不均等和全球貿易規則的非對稱。這種大環境下，美國需要的是二戰時羅斯福那種頂尖骨骼精奇的天降猛男，可Sleepy Joe明顯不是。所以小金人斷言——美國內部矛盾無法調和。任何想改革美國的天降猛男下場都將悲催收場。老特就是例子。現在的美國，有一種很悲哀的現象就是「破壞總比建設容易」，攪黃一件事，總是較做成一件事要容易的。就像修一座橋需要幾年時間，炸掉一座橋只需要幾秒鐘一樣，既得利益集團天生就處於這麼一個有利的位置。而這就是美國政治體系目前的狀况，即什麼事也辦不成。美國現有政治模式的利益分配格局下，好捏的小魚小蝦給吃乾淨之後，剩下的個個都是硬骨頭，已經沒什麼利益集團能觸動了。既得利益集團已經極度膨脹，而且互相之間已經建立了緊密的聯繫，一榮俱榮一損俱損。想觸動利益集團以既得利本身為紐帶形成的聯盟就很難了。

既得利益集團 美改革最大阻力

特朗普嚴格上具備改革基礎，他是政治素人，沒政治包袱，人特立獨行，敢作敢當（當然很神經質），民意基礎也很強，可下場如何？老特基本得罪了美國所有既得利益集團。

那Sleepy Joe呢？他一上台，基本前朝老人都回巢了，包括奧巴馬，以Sleepy Joe現在的班底，改革簡直就是癡心妄想，革什麼？革自己的命嗎？所以，放心，美國的內部矛盾只會愈來愈激烈，直到社會完全動盤。而Sleepy Joe的第一個天大任務就是新冠危機，現在美國每天二三十萬人確診，如果疫苗沒有預期效果，美國難道真走全民免疫這條狠路嗎？

Sleepy Joe和美國既得利益集團的回巢是上天對中國的恩賜，中國豈能辜負？

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]