李澄幸：創業前做預算 須以「生存」作目標

雖然筆者未能掌握Ricky的創業計劃和做什麼生意，不過以下通用的意見或可提供更多的思考角度。首先是如何為創業做預算，通俗一點是要準備幾多錢？筆者認為可以將生意分成兩類，分別是現金流快的或現金流慢的。現金流相對較快的，泛指開業至真實營運，所需的時間較短，或者客戶離開的那一刻，已經支付了費用，比如是餐飲或零售等。現金流相對慢的，則指從開始到真的有收入的時間較長，或者是提供了服務一段時間後才可以收回現金的業務，比如手機程式開發，在開發階段及營運初期，往往沒有現金流入，甚至需要更多資金才可以真正推廣。

宜預留6個月營運成本

現金流較快的業務，準備的資金是一次過的開業成本，比如租金和設備，另外再加上6個月的營運成本（假設零收入），有了這筆資金才開始創業，相信足夠營運一年左右，有足夠的時間去試和調整，未至於創業中途就因資金問題而停止營運。如果是現金流較慢的業務，以手機應用程式為例，準備的資金是一次過的開業成本，另外加上開發出第一個版本所需要資金的2倍至3倍，好處是確保能夠開發出第一個版本來試營運，同時也有時間爭取更多外部資源，比如參加創業比賽，甚至是尋找投資者。以上是簡單的分類，Ricky可根據自身的創業類型，糅合來做預算亦可。

制定清晰還款計劃 免影響親朋關係

當然，預算歸預算，現實總有很多預期以外的因素，但有了預算才可以提升成功率，而且可以給信心想合作或投資的人，如Ricky提到的親戚。其實，創業初期由親戚朋友支持也是常見，不想影響關係就要有清晰的商業計劃、借款記錄、還款計劃或利潤分配機制，認真看待別人的錢如自己的錢。

最後是個人理財的問題，明白了創業預算的話，基本原則是差不多的，就是必須「生存」得到，最好準備一年的生活費，這部分似乎只欠2萬元，問題應不太多，當然未來都要盡量「慳啲使」，畢竟創業從不簡單，做足準備迎接挑戰吧。

香港財務策劃師學會主席

[李澄幸 理財信箱]