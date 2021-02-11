經濟
張兆聰 穩增長百萬倉

張兆聰：跟SK落注電池龍頭PLUG

【明報專訊】美股再創新高，納指首次站上13000點關口，港股也擺脫了騰訊（0700）和阿里（9988）或被列入禁投黑名單消息的影響而大升。很多個股升幅驚人，投資者都敢於高追，CNN的Greed and Fear指數升至71，處於貪婪水平。同時債息抽升至1.1厘水平，市場波動會增加，但不用看淡，只是要有調整的心理準備。

拜登當選兼民主黨拿下喬治亞州參議員兩個議席，大規模經濟刺激方案勢將出台，債息應聲彈起，由0.9厘水平升至1.1厘，幅度驚人。大摩就認為會對股市造成影響，並以標普500指數為例，假設其他因素不變，當10年期國債收益率由現水平每升1個百分點，市盈率就會下降18%。對納指100來說，則會下降22.5%。

債息抽升遏貴金屬投資需求 金銀價受壓

但其他因素不變而債息抽升1個百分點的設局，根本就不存在。回顧2016年至2017年，債息上升約1.5厘，伴隨的就是經濟持續增長，強度足以讓聯儲局縮減資產負債表。股市也因經濟佳盈利好而不斷上漲，同時波動率更近乎史上最低水平。

當然，不同資產對債息上升反應不同，暫時看，貴金屬是最受影響，因為通脹預期上升的同時債息抽高，實際債息不再下跌，但名義利率向上則壓制了貴金屬的投資需求。上周五也見金價銀價受壓。

中央聯儲局政策不變 股票可繼續炒

至於股票，只要聯儲局繼續放水就問題不大，除非盈利收益率（盈利/股價）低於債息。30倍市盈率相當於3.3%盈利收益率，40倍則是2.5%，50倍才是2%。現時股市相對於債息的估值仍然不貴，也低於2000年科網時不少（當年真的出現債息低於盈利收益率）。只要中央和聯儲局不改變政策，股票依然可炒。

上周A股跑贏美股，港股表現也不錯，汽車股升勢停不了。基本上，跟着電動車、新能源、消費三條主線，大致上都能跟着主要升勢了。美股則有更多新的細分概念，例如氫能源、燃料電池、儲能、3D打印等。這些領域或在技術上仍有待突破，解決一些最困難的問題。但市場看到特斯拉的成功，都紛紛下重注買入。燃料電池龍頭是PLUG，上周與韓國第三大財閥SK組策略聯盟，獲後者15億美元投資。有巨企真金白銀撐腰，市場立即非常興奮，一周股價大升近60%。值得一提，SK早在中燃（0384）仍是細價股時便已入股，股權爭奪戰時再增持，最終大賺逾百億元離場。

本周會沽出曾經是本倉升幅最大中升控股（0881），買入200股PLUG。另外，會小注買入200股Eos Energy。

[張兆聰 穩增長百萬倉]

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